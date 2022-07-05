بعد أيام من توتر عسكري بين بلديهما.. البرهان وآبي أحمد في اجتماع مغلق بكينيا

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، على هامش القمة الاستثنائية الـ39 للهيئة الحكومية للتنمية ”إيغاد“ المنعقدة في كينيا، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس.

ويشارك البرهان في أعمال القمة الطارئة لـ“إيغاد“ المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، والتي يحضرها قادة الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة.

وتناقش القمة سبل تعزيز جهود القادة لمعالجة تحديات الإقليم التي تتمثل في السلم والأمن وقضايا الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية إلى جانب قضايا الأمن الغذائي، وتداعيات فيروس كورونا وأثرها على الوضع الاقتصادي في الإقليم.

ويأتي الاجتماع بين البرهان وآبي أحمد بعد تجدد التوترات على الحدود السودانية الإثيوبية الشهر الماضي.

وكان الجيش السوداني قد اتهم الأسبوع الماضي، الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود ومواطن كانوا أسرى لديه.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، أنها ستقدم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدة احتفاظ السودان الكامل بحقه الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضيه وكرامة إنسانه.

وردت أديس أبابا على اتهامات الخرطوم، بأن جنودا سودانيين لقوا حتفهم في قتال مع ميليشيا محلية على أراضيها، نافية مسؤولية الجيش الإثيوبي عن مقتلهم.

ومنذ فترة، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا.

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو/ أيار 1902، التي وقعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.