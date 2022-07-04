إسرائيل تخطط لبناء جدار على الحدود مع لبنان وترفع حالة التأهب

كشفت تقارير عبرية عن مخطط للجيش الإسرائيلي، يتمثل ببناء جدار ضخم حول مستوطنة ”المطلة“ الواقعة على طول الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع قرار الجيش الإسرائيلي برفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان إلى الدرجة ”C“ ما قبل القصوى، تحسبًا لأي هجوم من حزب الله اللبناني، على غرار ما حدث قبل أيام، حين أطلق الحزب طائرات دون طيار فوق منصة الغاز ”كاريش“.

وقالت التقارير العبرية، إن ”الخطة تم الكشف عنها خلال لقاء بين قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وسكان محليين في المطلة“، مشيرة إلى أن السكان الإسرائيليين عارضوا الخطة.

واعتبر سكان المطلة المحاذية للحدود مع لبنان، الخطة الجديدة بأنها ستضر بقطاع السياحة، غير أن الجيش الإسرائيلي شدد على أنها ضرورية لحمايتهم من حزب الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه ”سيتم بناء الجدار في غضون خمس سنوات بارتفاع 8 أمتار“، وفق التقرير الذي أوردته صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية.

وأضاف الجيش: ”تمت الموافقة على الخطة قبل نحن ستة أشهر“، مشيرا إلى أنه سيحقق للإسرائيليين أقصى درجات الأمان من أي تهديد.

في غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب عند حدوده الشمالية مع لبنان، في أعقاب إسقاط الطائرات دون طيار التابعة لحزب الله مساء السبت الماضي.

كما تستعد إسرائيل لهجمات متعددة من حزب الله بواسطة الطائرات المسيرة على منصة الغاز في حقل كاريش، لذلك سيعزز الجيش الإسرائيلي انتشار السفن الحربية والطائرات في منطقة حقل ”كاريش“، وفق ما ذكرته القناة ”12“ العبرية.

وقالت القناة ”12“ العبرية، إنه: ”وعلى الرغم من التهديدات الأمنية، إسرائيل لا تنوي التوقف عن إنتاج الغاز من حقل كاريش“.

وأشارت إلى أن الحفارة ستقوم بعملها كما هو مخطط لها، حيث تميل إسرائيل إلى رفض المقترح الذي قدمه الوسيط الأمريكي حول المنصة المتنازع عليها بين لبنان، وإسرائيل.

وتابعت القناة العبرية: ”تعتبر حفارة الغاز عند حقل كاريش من أهم الأصول الإستراتيجية لإسرائيل“، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرك أن وضع الحفارة في المياه الاقتصادية لإسرائيل سيجعل المنطقة بؤرة توتر مع حزب الله.

وبينت القناة أن الضرر الذي سيلحق بالحفارة قد يؤدي إلى منع الإمداد المنتظم بالكهرباء لسكان إسرائيل، لذلك قرر الجيش حظر الإبحار في دائرة نصف قطرها حوالي 1500 متر حول الحفارة – لجميع السفن.

وشددت القناة العبرية في تقريرها على أن الكلمة الأخيرة في المعركة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل لم تقل بعد.