قناة عبرية: حماس اخترقت هواتف جنود إسرائيليين عبر "صور مغرية"

أقر الجيش الإسرائيلي، بأن حركة حماس نجحت باختراق العشرات من هواتف جنوده، وفق ما أوردت القناة 12 العبرية، يوم الأحد.

وأوضحت القناة، أن ”عناصر تابعة لحركة حماس، أرسلوا صور فتيات مغرية للجنود الإسرائيليين يُعرفن نفسهن على أنهن إسرائيليات، من أجل إقناع الجنود بتنزيل تطبيق ألعاب يمكنهم من السيطرة الكاملة على الهاتف“.

وأضافت القناة: ”بمعلومات شخصية مزيفة في مجموعات تليغرام والشبكات الاجتماعية، بدأت عناصر من حماس محادثات مع الجنود حول الاهتمامات المشتركة والتعارف، وأدت المحادثات إلى تنزيل بعض الجنود لتطبيق ألعاب يتيح السيطرة على هواتفهم“.

وتابعت أنه ”كانت هناك عشرات المحاولات الناجحة لحركة حماس لاختراق الأجهزة العسكرية الإسرائيلية“، مستدركة: ”مع ذلك يبدو أنه لم تحدث هذه المحاولات أضرارا جسيمة فيما يتعلق بأمن المعلومات للجيش الإسرائيلي“.

وأكد الجيش في المقابل، أنه أحبط عشرات المحاولات الأخرى من قبل حركة حماس لاختراق هواتف جنوده، وفقا للقناة 12.

وتابعت القناة: ”تمكن مركز مراقبة هيئة الأركان العامة من التحقق من الإجراءات باستخدام أجهزة استشعار متقدمة“، مؤكدة أن ”إحباط محاولات الاختراق تتم من خلال مركز مبتكر تم افتتاحه مؤخراً في نظم المعلومات الأمنية لأجهزة الأمن الإسرائيلي“.

ونقلت القناة العبرية عن اللفتنانت كولونيل ”إي“، وهو العضو البارز في نظام أمن المعلومات، قوله، إن ”العملية الإسرائيلية كانت بقيادة قسم أمن المعلومات والطيف الإلكتروني والدفاع في جهاز الأمن العام، وأطلق عليها اسم نهاية اللعبة“.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن ”التقديرات تشير إلى أنه سيكون هناك المزيد من المحاولات من قبل حماس، وذلك من أجل جمع المعلومات الاستخبارية“.

وأضاف: ”الفضاء الإلكتروني والعالم التكنولوجي يتطوران ويشكلان تهديدا كبيرا، ومهمتنا هي اكتشاف وإحباط التهديدات الأمنية، ونحن نعمل على تطوير وتكييف الموارد البشرية والأدوات والقدرات مع التحديات المتطورة“.

وبين أن ”العملية تمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في قدرات الدفاع السيبراني للجيش الإسرائيلي، وسنواصل العمل من أجل تعطيل قدرات أعداء إسرائيل“.

وأكدت القناة العبرية، أن ”هذه المرة ليست الأولى التي تحاول فيها حركة حماس الوصول إلى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، وجمع معلومات استخبارية عنهم باستخدام ملفات تعريف وتطبيقات مزيفة“.