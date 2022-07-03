الأردن.. إقالة مسؤولين على خلفية "حادثة الكلورين" في العقبة

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إنهاء خدمات عدد من المسؤولين؛ على خلفية حادثة تسرب وانفجار غاز الكلورين السام في ميناء العقبة، الأسبوع الماضي.

وقال الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم الأحد، إن ”فريق التحقيق في حادثة سقوط خزان غاز الكلورين في أحد موانئ مدينة العقبة، أنجز مهمته، وأعد تقريرا يتضمن مجموعة إجراءات“.

وأضاف أن من ضمن تلك الإجراءات ”إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ، ومجموعة من المسؤولين في الشركة، إضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية“.

وبين رئيس الوزراء الأردني أن ”التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه“.

وأشار إلى أنه ”جرى إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام“، يوم الأحد.

وبلغت حصيلة ضحايا حادث تسرب غاز الكلورين في ميناء العقبة، الإثنين الماضي، 13 وفاة وأكثر من 260 إصابة بأعراض تنفسية نتيجة استنشاق الغاز السام.

وأثارت الحادثة انتقادات حادة ضد المسؤولين في ميناء العقبة، وسط اتهامات بعدم تطبيق معايير السلامة بشكل كامل.

وأصدرت نقابة المهندسين الأردنيين، بيانا بعد وقوع الحادثة بساعات، قالت فيه إن ”المتابعات الأولية لحادثة سقوط وتحطم خزان مواد كيميائية، تشير إلى غياب تدابير سلامة العمليات الكيميائية في نقل المواد السامة“.

وأضاف البيان أن ”تسجيلات الفيديو تشير إلى أن رافعة الخزان لم تكن مناسبة للحمل، أو عملية الربط للحمالات لم تكن مقدرة هندسيا، ولم تراع حساسية المادة المنقولة؛ ما أدى إلى سقوطها على ظهر السفينة وتسرب غاز الكلور بحسب التقديرات الأولية“.

ونفذ موظفون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الأردنية، الأربعاء الماضي، اعتصاما أمام مبنى محافظة المدينة؛ للمطالبة بتعزيز وسائل السلامة العامة، وتحسين ظروف العمل؛ منعا لتكرر حوادث مشابهة لتسرب غاز الكلورين السام.