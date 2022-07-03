تقرير: إسرائيل استهدفت أنظمة دفاع جوية إيرانية متطورة تم نقلها لسوريا‎‎

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الأحد، أهداف الغارات التي شنتها إسرائيل، قبل يومين قرب ميناء طرطوس، حيث أشارت إلى أنها استهدفت أنظمة دفاع جوية إيرانية جديدة في سوريا.

وقالت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية في تقرير لها، إن ”طهران بحاجة ماسة إلى الاعتماد على سوريا، وقد قررت تهريب أنظمة دفاعها الخاصة إليها“، مضيفة: ”يبدو أن الهجوم كان يهدف إلى إلحاق الضرر بها والحفاظ على التفوق الجوي لإسرائيل“.

وأكدت الصحيفة أن إيران تبذل مؤخرا جهودا سرية لتهريب أنظمة ووسائل دفاع جوي إلى سوريا، مشيرة إلى أن الإيرانيين يشعرون باليأس من أنظمة الدفاع الجوي السوري والتي لا تعرقل الهجمات المتكررة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة، أن إيران تريد مواصلة تهريب الأسلحة لسوريا، وتحقيق قدرة مستقلة في الميدان، والعمل بشكل مستقل عن الأنظمة الدفاعية السورية.

وأوضحت الصحيفة أن ”الهجوم الإسرائيلي استهدف هذه المكونات الإيرانية التي تم تهريبها بالفعل إلى سوريا، والتي تهدف لاستخدامها في المستقبل ضد إسرائيل“.

وأضافت الصحيفة: ”الهدف من الهجوم الإسرائيلي الجديد على سوريا، هو إظهار أنها مصممة على عدم السماح بأي نوع من التهريب للأسلحة الإيرانية، والحفاظ على التفوق الجوي الكامل“.

وتابعت الصحيفة: ”على الرغم من الجهود الإسرائيلية لإحباط النشاط الإيراني في سوريا والمنطقة، إلا أن طهران مصممة على الاستمرار في طريقها.

وقالت الصحيفة إن فترة ولاية يائير لابيد الذي يشغل منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقت، لن تختلف عن فترة أسلافه، حيث من المتوقع أن يستمر النشاط ضد إيران، بكل الوسائل المتاحة.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون أكدوا في وقت سابق، أن سوريا حسنت قدراتها الدفاعية الجوية بمكونات إيرانية مطورة.

وقال رئيس الوزراء يائير لابيد في خطابه الأول أمس السبت: ”أقول لكل من يبحث عن الضرر بنا، من غزة إلى طهران، ومن شواطئ لبنان إلى سوريا، لا تجربونا“.

وتابع لابيد: ”ستعرف إسرائيل كيف تستخدم قوتها في مواجهة أي تهديد أو عدو في أي مكان“.