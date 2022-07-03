إسرائيل: سنفحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة بحضور أمريكي

أعلنت إسرائيل، يوم الأحد، أنها ستفحص رصاصة قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها، مضيفة أن مراقبا أمريكيا سيحضر عملية الفحص التي قد تخرج نتائجها في غضون ساعات.

وقال الفلسطينيون الذين سلموا الرصاصة السبت، إلى منسق أمني أمريكي، إنهم تلقوا تأكيدات بأن إسرائيل لن تشارك في فحص المقذوف، ولم تعلق واشنطن بعد على الأمر.

والولايات المتحدة في عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة يوم الاستقلال الذي يحل في الرابع من تموز/ يوليو.

وتلقي وفاة أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة في 11 أيار/ مايو، خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والخلاف بين الجانبين بشأن الظروف المحيطة بمقتلها، بظلالهما على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقرر إجراؤها للمنطقة هذا الشهر.

ويتهم الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي بقتلها عمدا. وتنفي إسرائيل ذلك قائلة إن أبو عاقلة ربما تكون قد أصيبت بنيران الجيش عن طريق الخطأ، أو من قبل أحد المسلحين الفلسطينيين الذين كانوا يتبادلون إطلاق النار مع قواتها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي البريجادير جنرال ران كوخاف لراديو الجيش، إن ”الاختبار لن يكون أمريكيا. الاختبار سيكون فحصا إسرائيليا مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله“.

وأضاف أنه ”في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون، إذا كنا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث“.

وقال أكرم الخطيب النائب العام للسلطة الفلسطينية لإذاعة صوت فلسطين، إن ”الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس“.

وأضاف الخطيب أنه ”تم الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم، ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي أثناء عملية إجراء الاختبار“، مضيفا أنه ”يتوقع عودة الرصاصة اليوم الأحد“.

وقال متحدث باسم السفارة الأمريكية: ”ليس لدينا أي جديد في هذا التوقيت“.

ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين من 13 إلى 16 تموز/ يوليو. وستكون قضية أبو عاقلة بمثابة اختبار دبلوماسي وداخلي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد.

وقال نائب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يوآف ساجلوفيتس لراديو الجيش الإسرائيلي، إن ”لابيد شارك في إدارة وصول هذه الرصاصة ونقلها، سيستغرق الأمر بضعة أيام لإجراء اختبار بمشاركة العديد من الخبراء للخروج بتقييم لا لبس فيه“.