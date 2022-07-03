عبد اللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات مع مصر وعودتها مع السعودية

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران ترحب بتعزيز العلاقات مع مصر وعودة العلاقات مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“ عن عبد اللهيان قوله خلال لقائه قادة فصائل فلسطينية في العاصمة السورية دمشق ”نرحب بتقوية وتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة والتي تعود بالنفع على المنطقة والعالم الإسلامي“.

وأضاف عبد اللهيان، الذي وصل إلى سوريا أمس السبت، أن ”إيران ترحب بعودة العلاقات مع السعودية.. نرحب بإعادة فتح السفارات وبدء الحوارات السياسية“.

وتقود حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جهودًا لإعادة العلاقات بين طهران والرياض التي انقطعت مطلع يناير/ كانون الثاني لعام 2016.

وانقطعت العلاقات بين إيران والسعودية على خلفية قيام محتجين إيرانيين ينتمون للتيار المتشدد باقتحام سفارة المملكة في طهران وإحراقها، وذلك على خلفية إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بالإرهاب.

وقال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس الماضي، إن ”العراق طرح تحويل الحوار بين الرياض وطهران إلى حوار معلن، وهناك حوارات بدأت في بغداد بين الأردن وإيران ومصر“، مضيفًا أن ”سياسة العراق الخارجية ناجحة وهناك دعم كبير نتلقاه من دول كثيرة“.