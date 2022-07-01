من هو الأمير فيصل بن الحسين الذي عين نائبا للملك عبدالله الثاني؟

أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، اليمين الدستورية، نائبا للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وغادر الملك عبدالله الثاني البلاد، أول أمس الأربعاء؛ للمشاركة في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي الأمريكية.

وبحسب الدستور الأردني، فإن الملك إذا غادر البلاد يعين نائبا له خلال فترة غيابه.

ويبدو أن ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الذي عادة ما يعين نائبًا للملك يوجد خارج البلاد هو الآخر؛ لذا عين عمه فيصل في المنصب.

وولد الأمير فيصل بن الحسين بن طلال الأخ الشقيق للعاهل الأردني في الـ 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 1963، وهو ثاني أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال.

وتولى الأمير فيصل العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما تولّى منصب لواء بالجيش العربي الأردني حتى الـ 26 من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

ويرأس الأمير فيصل اللجنة الأولمبية الأردنية التي تُعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.

وتلقى الأمير فيصل تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي عام 1970 التحق الأمير فيصل بمدرسة سانت أدموند في المملكة المتحدة، وفي عام 1971 انتقل مع أخيه الأمير عبدالله إلى الولايات المتحدة وهناك التحق في مدرسة بيمنت في ولاية ماساتشوستس، وذلك لمدة عامين.

وبعد ذلك انتقل الأمير فيصل إلى مدرسة إيفل بروك.

وفي عام 1978 التحق بمدرسة سانت ألبنز بولاية واشنطن وتلقى فيها تعليمه الثانوي الذي أنهاه في عام 1981.

بعد ذلك التحق بجامعة براون التي درس بها الهندسة الإلكترونية، وحصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات (تخصص اتصالات) في عام 1985.

والأمير فيصل متزوج وله عدد من الأبناء.