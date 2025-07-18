"أكسيوس": رئيس الموساد بحث "صفقة تهجير" الفلسطينيين مع إدارة ترامب

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد دافيد برنياع زار واشنطن هذا الأسبوع، للحصول على مساعدة إدارة ترامب في إقناع 3 دول باستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن تلك الزيارة جاءت في وقت تسعى فيه إسرائيل للحصول على مساعدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر التقرير، نقلا عن مصدرين مطلعين أن برنياع أبلغ المبعوث الأمريكي في البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، أن إسرائيل تجري اتصالات مع ثلاث دول هي إثيوبيا، وإندونيسيا وليبيا، أبدت بحسب زعمه استعداداً أولياً لاستقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وأضاف أن رئيس الموساد طلب من إدارة ترامب تقديم حوافز لتلك الدول من أجل إقناعها بالموافقة على الخطة، لكن ويتكوف لم يبدِ موقفاً واضحاً، ولم يُعرف ما إذا كانت واشنطن ستنخرط بفعالية في هذا المسعى، وفق تقرير الموقع الأمريكي.

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وفي وقت سابق، أثارت صحيفة "معاريف" العبرية جدلًا في الجبهة الداخلية الإسرائيلية بكشفها غير المسبوق عن تقدم في مفاوضات سرية بين إسرائيل وعدة دول أفريقية، في إطار تنفيذ خطة ترامب للتهجير من غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مشاركة في المفاوضات قولها، إن "بعض الدول الأفريقية مهتمة بالمال مقابل أعداد لم تحدد من الفلسطينيين لتهجيرهم إليها، فيما هناك دول أخرى تريد مطالب مختلفة، وإسرائيل غير مستعدة لتلبيتها".

وأشارت "معاريف" إلى أن هناك مفاوضات متقدمة تجري في الآونة الأخيرة مع عدد من الدول في أفريقيا، بهدف التوصل إلى اتفاقيات بشأن استيعاب المهاجرين من غزة.