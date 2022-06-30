أنباء عن قتلى في الخرطوم خلال مظاهرات ضد الانقلاب العسكري

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تظاهر آلاف السودانيين الخميس في شوارع الخرطوم وضواحيها مرددين شعارات تطالب بإسقاط نظام عبد الفتاح البرهان العسكري في حين كانت خدمات الإنترنت مقطوعة في البلاد، بعد ثمانية أشهر من حركة احتجاج ضد ”انقلاب تشرين الأول/أكتوبر“.

وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهرين اثنين خلال مسيرات نظمت مساء الأربعاء.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية إن أحد المتظاهرين الاثنين قد توفي بعد أن أصيب ”برصاصة في الصدر“ خلال مسيرات في شمال الخرطوم.

وبذلك يرتفع إلى 103 عدد قتلى قمع الاحتجاجات منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حسب اللجنة.