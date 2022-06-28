اعتقال فلسطيني حاول طعن شرطي إسرائيلي في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء شابا فلسطينيا حاول طعن أحد عناصرها قرب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وفق قناة 13 العبرية.

وأدت محاولة تنفيذ عملية الطعن بعد فترة من الهدوء في القدس، إلى استنفار أمني في البلدة القديمة في المدينة، ولم تسفر الحادثة عن أي إصابات.

وقالت القناة العبرية، ان ”فلسطينيا اقترب من شرطي إسرائيلي في مدينة القدس وحاول طعنه، ثم لاذ بالفرار“، مشيرة إلى أن ”لا إصابات جراء الحادث“.

وأشارت القناة العبرية، إلى أنه ”وبعد عملية مطاردة من الشرطة الإسرائيلية لمنفذ محاولة الطعن تم اعتقاله“، وقد وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية محلية لحظة اعتقال الشاب.

وأكدت القناة، أن ”قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى منطقة الحادث القريبة من الحرم القدسي وشاركت في عملية مطاردة منفذ محاولة الطعن“.

السلطات الإسرائيلية تغلق المسجد الأقصى وسط أنباء عن إطلاق نار قرب باب المجلس pic.twitter.com/SQMjEEBaVP — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وفي السياق، أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام فلسطينية، الانتشار المكثف للقوات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وذلك في إطار البحث عن منفذ المحاولة.

وأشارت مصادر محلية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المسجد الأقصى، وذلك على إثر الحادث.

وحسب المصادر المحلية، فإن الطائرات الإسرائيلية حلقت بشكل مكثف فوق المسجد الأقصى عقب محاولة الطعن، وذلك بحثا عن المنفذ، مشيرة إلى أن ”الشرطة الإسرائيلية أخرجت المصلين من الحرم القدسي“.

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن ”شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم الثلاثاء، مسجد قبة الصخرة المشرفة في المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين الموجودين فيه“.

وأوضحت ”وفا“، أن ”شرطة الاحتلال أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة“.

يأتي ذلك، على الرغم من الهدوء الذي تشهده مدينة القدس المحتلة منذ أكثر من أسبوع، حيث لم يعلن عن أي حدث أمني أو عمليات فلسطينية خلال الفترة الماضية، والتي كانت مكثفة خلال شهر رمضان والأشهر الماضية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام عبرية، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل المحافظة على الهدوء في الأراضي الفلسطينية، وذلك من أجل ضمان عدم أي تصعيد في المنطقة قبل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، المقررة منتصف الشهر المقبل.