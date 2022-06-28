بدء التحقيق بـ"حادثة الكلورين" في العقبة.. ومسؤول نقابي: "تم تجاهل تحذيرات مسبقة"

باشرت النيابة العامة الأردنية التحقيق في انفجار صهريج يحوي غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب المملكة، وذلك وسط حديث مسؤول نقابي عن ”تجاهل تحذيرات“ سبقت الحادثة.

وأدت الحادثة، التي وقعت أمس الإثنين، إلى وفاة 13 شخصا وإصابة 260 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، يوم الثلاثاء، عن أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه قوله إن ”النيابة العامة تحركت يوم أمس فور علمها بوقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها“.

وأوضح كناكرية أن ”المدعي العام تحرك صباح اليوم إلى موقع الحادث فور إعادة فتحه برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة جميع ملابسات الحادث.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، أوضح كناكرية أنه ”تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، وجرى نقلها إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج“.

ووفقا لكناكرية، فقد جرى تسليم سبعة من الجثامين لذويهم، ونقل خمسة آخرين من جنسيات أجنبية إلى عمان، وجثمان إلى إربد؛ موطن أحد المتوفين.

تحذيرات مسبقة

من جانبه، كشف مسؤول نقابي أن ”أصحاب القرار في ميناء العقبة أبلغوا مرارا بالمخاطر الميدانية التي يواجهها العاملون؛ بسبب الأدوات القديمة الموجودة في الميناء، إلا أن ردهم كان بالرفض دائما“، على حد تعبيره.

ونقلت يومية ”الرأي“ المحلية عن رئيس اللجنة النقابية لإدارة وتشغيل الموانئ أحمد سعود العمايرة قوله إن ”هذه الأدوات قديمة ومتهالكة، وسبق أن سقط أحد العمال العام الماضي بسببها“.

وأوضح المسؤول النقابي الأردني أن ”موقع الميناء الجديد يفتقد أدوات السلامة العامة أو الإرشادات التحذيرية أو الأدوات المستخدمة في مناولة البضائع، من آليات أو أدوات“، بحسب قوله.

وكشف عن ”لقاءات عقدت مع رئيس مجلس إدارة الميناء ورئيس مجلس مفوضي العقبة وإدارة الشركة الحالية، بعد وقوع حادثة مؤلمة لأحد العاملين العام الماضي لذات الأسباب التي أدت إلى وقوع حادثة أمس“.

وبين أن ”رئيس مجلس الإدارة أكد لهم خلال الاجتماع أن الأدوات المستخدمة في الميناء سليمة وتعمل على أكمل وجه، ورفض مطالبهم بتحديث الأدوات“.

وأشار إلى أن ”النقابة تحاول منذ عدة أشهر عقد لقاء مع رئيس مجلس الإدارة والإدارة الحالية لكن دون جدوى“.