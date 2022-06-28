تقرير: إعلان حماس تدهور صحة أسير إسرائيلي "مناورة وحرب نفسية"

اعتبرت مؤسسة الأمن الإسرائيلية، أن إعلان حركة حماس عن تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، ”مناورة في إطار الحرب النفسية“، وفقا لموقع ”نيوز 1“ العبري.

وأصدرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء أمس الإثنين، بيانا أفاد بحدوث ”تدهور صحي في حالة أحد الأسرى الإسرائيليين“.

وأضاف البيان أن حماس ”ستقدم مزيدا من التفاصيل خلال الساعات المقبلة“.

وذكر موقع ”نيوز 1“ في تقرير له، أن إعلان حماس ”يهدف إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من التأثير على الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي استئناف المفاوضات المتوقفة بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى“.

وأشار التقرير إلى أن ”بيان حماس لم يحدد هوية الأسير الإسرائيلي المتدهورة صحته، واكتفى بالإشارة إلى أنه يوجد الآن في قبضة حماس إسرائيليان على قيد الحياة هما، أبرا منغستو وهشام السيد“.

وتحتفظ الحركة أيضا بجثتي الجنديين الإسرائيليين، أورون شاؤول، وهادار غولدين.

وأشار التقرير إلى أنه ”وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تحرص حماس على الغموض المتعمد ولا تقدم تفاصيل حول مصير الأسرى الإسرائيليين من أجل محاولة ابتزاز إسرائيل في المفاوضات وتحقيق المزيد من الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل المعلومات المقدمة“.

ولفت إلى أن ”أبرا منغيستو محتجز لدى حماس في غزة منذ نحو 8 أعوام، ففي سبتمبر 2014، سار من منزله في عسقلان إلى شاطئ زيكيم، وتابع جنوبا وعبر الحدود البحرية بين غزة وإسرائيل، حيث أسرته حماس.. وبعد بضعة أشهر، عبر هشام السيد، وهو بدوي من سكان الجنوب، الحدود إلى قطاع غزة“.

وكلاهما محتجزان منذ ذلك الحين من قبل حماس، وكان زعْمُ عائلتيهما على مر السنين أنهما يعانيان من مشاكل نفسية، بحسب التقرير العبري.

ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على بيان حماس، بالقول، إن ”حماس تثبت أنها منظمة إجرامية تحتجز مدنيين مختلين عقليا في انتهاك للقوانين والمواثيق الدولية“.

وألقى البيان باللوم في وضع المدنيين الأسرى على حركة حماس، وشدد على أن إسرائيل ”ستواصل جهودها بوساطة مصرية لإعادة الأسرى والمفقودين“.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إنه ”بناء على المعلومات الاستخبارية التي بحوزتهم لم يعرف أي تغيير في الحالة الصحية للأسرى الإسرائيليين“.

وأشار ”موقع نيوز 1“ في تقريره، إلى أنه ”يبدو أن حماس تستخدم أسلوب الحرب النفسية لإحياء موضوع صفقة تبادل الأسرى وإعادتها إلى قمة الأجندة الإسرائيلية، بعد أن وصلت المفاوضات عبر الوسطاء إلى طريق مسدود عشية الذهاب إلى انتخابات مبكرة“.

ولفت إلى أنه ”لم تكن الحكومات الإسرائيلية مستعدة منذ صفقة الجندي جلعاد شاليط في عام 2011 لتكرار أخطاء الصفقة التي تم بموجبها إطلاق سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل جندي إسرائيلي واحد على قيد الحياة، ففي صفقة شاليط تم إطلاق سراح أسرى خطرين“.

وبين الموقع أن ”هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ تمارين حرب نفسية على الأسرى والمفقودين الإسرائيليين“.

وتطالب حركة حماس بأن تكون صفقة تبادل الأسرى الجديدة أكبر من صفقة شاليط مقابل إعادة الأسيرين الإسرائيليين ورفات الجنديين.

وتطالب حماس بتنفيذ الصفقة الجديدة على مرحلتين، مثل ”صفقة شاليط“ في المرحلة الأولى ستقدم حماس بموجبها تقريراً موثقاً عن أوضاع الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة، وفي المقابل ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا، بما في ذلك المرضى والنساء والقصر.

وفي المرحلة الثانية، ستطلق إسرائيل سراح نحو 2000 أسير فلسطيني، بينهم قادة في صفوف الفصائل الفلسطينية.

إلا أن إسرائيل ترفض أي مطالب بإطلاق سراح القياديين، والذين يقضون بضع عقوبات بالسجن تصل إلى مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، مثل أحمد السيد وعبد الله البرغوثي، وهما من كبار قادة حماس بالإضافة إلى قادة آخرين من منظمات أخرى مثل مروان البرغوثي، أحد كبار قادة حركة فتح، وأحمد سعدات، رئيس الجبهة الشعبية.