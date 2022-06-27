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أخبار

ضربة أمريكية تستهدف قياديا بجماعة حراس الدين في سوريا
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 22:58 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 23:20 GMT

ضربة أمريكية تستهدف قياديا بجماعة حراس الدين في سوريا

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة. وقال بيان للجيش

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المصدر: رويترز

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في محافظة إدلب السورية الاثنين استهدفت قياديا بارزا بجماعة متشددة متحالفة مع تنظيم القاعدة.

وقال بيان للجيش الأمريكي إن الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني ”القيادي البارز“ في جماعة حراس الدين المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية.

وأضاف أن مراجعة أولية لم تشر إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال الدفاع المدني السوري، وهو منظمة إنسانية، على تويتر إن رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين، مضيفا أنه نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب.

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