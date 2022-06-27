هنية: حماس تقف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على ثروات لبنان

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته تقف في وجه ”الاعتداءات الإسرائيلية“ على ثروات لبنان وحدوده.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لإسماعيل هنية، في ”السراي الكبير“ ببيروت، التي يزورها الأخير على رأس وفد من قيادات حماس.

وقال هنية -بحسب ما نقل حساب رئاسة مجلس الوزراء اللبناني على تويتر-، إن حماس ”تؤكد تضامنها مع الأخوة في لبنان في وجه الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على ثرواته وعلى حدوده، وتشيد بالموقف اللبناني الموحد من قضية ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة وبالنسبة إلى ثرواته الطبيعية“.

وأكد إسماعيل هنية أن ”وحدة لبنان واستقراره وأمنه، قوة لفلسطين“.

وأضاف هنية أنه عرض خلال اللقاء ”التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية خصوصا في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك“.

وتابع أن اللقاء تناول ”الأوضاع الإنسانية في المخيمات الفلسطينية بلبنان، لاسيما ملف استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد“.