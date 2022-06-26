عباس في الأردن.. زيارة لـ"التنسيق المشترك" قبل جولة بايدن

عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور عمان حاليا.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بحث الطرفان ”مجمل العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات السياسية، وذلك ضمن سياسة التنسيق المشترك والمتواصل“.

وكان عباس قد وصل في وقت سابق من يوم الأحد، إلى الأردن.

وتأتي هذه الزيارة، قبيل زيارة للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المنطقة، يلتقي خلالها عباس، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية الإسرائيلية يائير لابيد.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الزيارة لإعادة العلاقة مع الولايات المتحدة بعد فترة قطيعة شهدتها فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كما تنظر السلطة إلى أن هذه الزيارة فرصة لفتح مسار سياسي لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

لكن عقبات كبيرة تنتظر هذه الزيارة، أبرزها انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، والدعوة المرتقبة لحل الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء المقبل، لتصبح حينها الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات كنيست جديدة، وهو ما يجعل مناقشة أي قضايا سياسية مهمة غير مطروح على جدول أعمالها.

وزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رام الله، نهاية مارس/آذار الماضي، والتقى عباس، حيث أكد ملك الأردن، أنه ”لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية“، مشددا على أنه ”من الضروري وقف كل الإجراءات الأحادية، خاصة في القدس والحرم الشريف، التي تعيق فرص تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة، الذي هو هدفنا جميعا لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل“.

وأعقبت هذه الزيارة موجة تصعيد شهدتها مدينة القدس على خلفية إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية، التي سبقتها مواجهات في الحرم القدسي خلال شهر رمضان المبارك.