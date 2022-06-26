الأردن.. قرار قضائي بوقف ملاحقة نقابة المعلمين وتأييد حل مجلسها

أصدرت محكمة أردنية، يوم الأحد، قرارا بوقف ملاحقة نقابة المعلمين عن كل الجرائم المسندة إليها، لكنها أيدت قرارا سابقا بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“، ”أن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، قررت قبول الاستئناف المقدم من قبل نقابة المعلمين موضوعا“.

وبموجب الاستئناف المقدم، قررت المحكمة، فسخ القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق عمان الصادر بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة إليها؛ كونها من أشخاص القانون العام.

وفي الوقت ذاته، قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.

كما قررت المحكمة ”تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف“.

لكن المحكمة، قررت تخفيف مدة الحبس، حيث جاء في حكمها أنه ”ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى، الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف“.

وكان نائب عام عمان الدكتور حسن العبداللات، قرر في 25 تموز/ يوليو عام 2020، عزل أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما أصدرت محكمة بداية عمان، في آذار/ مارس العام الماضي، قرارا بحل مجلس النقابة؛ بسبب تبرع مجلس النقابة بمبلغ نصف مليون دينار (705 آلاف دولار) لصندوق وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا.

وكانت فروع النقابة اعترضت على قرار التبرّع بهذا المبلغ لصالح وزارة الصحة، دون الرجوع لهيئات المراكز والأطراف.