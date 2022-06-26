صحيفة: الجنون السياسي والكراهية يسيطران على الحكم في إسرائيل

قالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية إن ”الجنون السياسي والكراهية“ باتا يسيطران على نظام الحكم في إسرائيل وإن الانتخابات المقبلة قد تتضمن جولات عديدة.

وأشارت الصحيفة في تقرير السبت إلى أنه من المرجح أن يتولى وزير الخارجية يائير لابيد في الأسبوع المقبل منصب رئيس الوزراء المؤقت بعد إعلان رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه يخطط لحل الكنيست وبالتالي حل ائتلافه ”المشؤوم“، معتبرة انه في ظل هذه الظروف، يبدو أن لابيد هو المنتصر في هذه ”الكارثة السياسية“.

وقالت الصحيفة: ”قد لا تكون ولاية لابيد بالضرورة هي الأقصر في تاريخ إسرائيل، نظرًا لوجود فرصة جيدة ألا يكون لليمين أغلبية لتشكيل ائتلاف بعد الانتخابات المقبلة… لكن ماذا يحدث في هذه الحالة… جولة أخرى من الانتخابات ثم أخرى ثم أخرى“.

وأضافت: ”كما أن تحالف التغيير قد لا يتمكن من تشكيل حكومة، ومن المرجح أن يستمر لابيد في تولي منصب رئيس الوزراء… لقد رأينا بالفعل هذا السيناريو يتم تنفيذه خلال الجولات الأربع الأخيرة من الانتخابات وقد نشهده مرة أخرى هذه المرة“.

إنجازات الحكومة

ورأت الصحيفة أن حكومة بينيت لم تكن الأفضل في إسرائيل ولم تكن أيضا الأسوأ، مضيفة ان المشكلة تكمن في أنه لم يعد هناك أي ارتباط بين إنجازات الحكومة والرأي العام.

وقالت الصحيفة: ”لقد تحولت الأحزاب السياسية إلى فرق كرة قدم، والدعم الشعبي لا علاقة له بنجاح كتلة سياسية معينة… المبدأ الأهم هو كراهية الفريق المنافس… لقد كنا نغرق ببطء في نفس المستنقع السياسي لسنوات، ونعلم أن الحقيقة لن يتم الكشف عنها لنا من خلال الدعاية السياسية“.

وتابعت: ”لكن ما حدث هنا في السنوات القليلة الماضية أسوأ بكثير… لفد سيطرت الأكاذيب على الخطاب العام في كل من المؤيدين والمعارضين لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو… نحن في مستنقع من الأكاذيب، وطوال الأشهر الماضية، من المسلم به أن أنصار نتنياهو كان لهم اليد العليا“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه مع انتشار أخبار الانتخابات المبكرة أصبح لابيد هدفًا للدعاية وأكاذيب من اليمين وأن نفس الأصوات التي تمكنت من تحويل بينيت إلى عبد لليسار ، ستحاول نفس الشيء لرئيس الوزراء المؤقت.

التحريض المستمر

وشددت على أنه من المستحيل بناء التوقعات مع التحريض المستمر في الخلفية، على الرغم من أن التوقعات والتفاؤل تصب في المصلحة الوطنية، معتبرة أن الإعلان عن الانتخابات المقبلة بعد عام واحد من بدء هذا الائتلاف في الحكم ليس سببًا للاحتفال.

وقالت: ”يجب أن نتذكر أن هذا حدث لأن فردًا مختارًا من أعضاء الكنيست تمرد على حزبه… لكن الآن انتهى العرض ولا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال“.

وختمت بالقول: ”لدى الكتلتين مصلحة مشتركة تتمثل في منع أعضاء الكنيست المتمردين، بغض النظر عن الجانب السياسي الذي ينتمون إليه، من جر البلاد إلى انتخابات لا طائل من ورائها عندما يكون الاستقرار هو أكثر شيء تحتاجه الدولة… في غضون ذلك، طغى الجنون على مصالح الدولة مرة أخرى“.