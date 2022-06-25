برلمان الصومال يصادق على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

صادق البرلمان الصومالي، اليوم السبت، بالإجماع على تعيين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، ما يمهد لتشكيل حكومة جديدة في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي.

وأعلن رئيس البرلمان أن جميع المشرعين الـ220 الحاضرين وافقوا على تعيين بري الذي أدى اليمين الدستورية لتولي المنصب.

وقال بري، البالغ من العمر 48 عامًا، للبرلمان إنه سيشكل حكومة تركز على ”تحقيق استقرار سياسي جامع، بما يتماشى مع شعار الرئيس (صومال متصالحة تعيش في سلام مع العالم)“.

وتواجه الإدارة الصومالية الجديدة مجموعة من التحديات أبرزها المجاعة التي تلوح في الأفق، وتمرد إسلاميي حركة الشباب.

واختار الرئيس حسن شيخ محمود حمزة عبدي بري النائب عن ولاية جوبالاند المتمتعة بالحكم الذاتي في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان البرلمان قد انتخب الرئيس في مايو/ أيار الماضي، بعد عملية تصويت عاصفة تأخرت لفترة طويلة.

وقال محمود عبر موقع ”تويتر“ بعد حصول بري على ثقة البرلمان: ”حكومتنا لديها برنامج سياسي طموح يسعى إلى تحسين أمننا وتقوية اقتصادنا وتقديم الخدمات الأساسية لشعبنا“، مضيفًا: ”دعونا نمضي قدما معا“.

ويؤمل أن تطوي رئاسة محمود صفحة أزمة سياسية احتدمت خلال حكم سلفه محمد عبد الله محمد، وهددت بإعادة البلاد إلى الفوضى العنيفة.

ولم يشارك حسن شيخ محمود في الجلسة البرلمانية بعد أن أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا.

والرئيس الصومالي أكاديمي سابق وناشط سلام، وسبق أن تولى المنصب بين عامي 2012 و2017، لكن إدارته الأولى واجهت اتهامات بالفساد وصراعات داخلية.