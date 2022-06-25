وكالة إيرانية: مصطفى الكاظمي يزور طهران الأحد

يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم غدٍ الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة، بحسب وكالة أنباء ”ميدل إيست نيوز“ الإيراني.

وذكر موقع الوكالة نقلًا عن مصدر وصفه بالمطلع قوله إن ”رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور طهران، يوم غدٍ الأحد، في زيارة غير معلنة عنها مسبقًا“.

ولم يقدم المصدر، وفق الوكالة الإيرانية، أي تفاصيل عن مدة هذه الزيارة، والموضوعات التي ستتم مناقشتها بين الكاظمي والمسؤولين الإيرانيين.

وكان الكاظمي قد زار طهران، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، طهران والتقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن الكاظمي هو أول مسؤول أجنبي يزور الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت، في يونيو/حزيران العام الماضي.

وفي يوليو/تموز من العام 2020، زار الكاظمي طهران في عهد الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والتقى المرشد علي خامنئي، وكانت الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه وعقب اغتيال قائد فيلق القدس التابع الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني.

ودأبت جماعة ميليشيات كتائب حزب الله العراقي المدعومة من الحرس الثوري على توجيه الاتهام للكاظمي بشأن تورطه في اغتيال الكاظمي.

وكان الكاظمي في حين قيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد بتنفيذ اغتيال الجنرال سليماني خارج مطار بغداد الدولي، يتولى منصب رئيس جهاز الاستخبارات.

وجرت عملية اغتيال سليماني بطائرة أمريكية مسيرة أثناء خروجه من مطار بغداد الدولي، فجر الثالث من يناير/كانون الثاني للعام 2020، وقد لقي مصرعه في هذا الهجوم قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.