العراق.. النواب البدلاء عن كتلة الصدر يؤدون اليمين الدستورية

أدى النواب البدلاء عن ممثلي كتلة يتزعمها رجل الدين العراقي مقتدى الصدر اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بعد أن طلب الزعيم الديني القوي من نواب كتلته ترك مقاعدهم، وسط خلاف طويل الأمد على تشكيل الحكومة، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“.

ومن شأن دخول النواب الجدد أن يعزز على الأرجح موقف خصوم الصدر المدعومين من إيران في البرلمان.

وكان نواب الكتلة الصدرية، قدموا يوم 12 يونيو/حزيران الجاري استقالاتهم، بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف الصدر الخطوة بأنها ”تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول“.

وجاءت كتلة الصدر في المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعدًا نيابيًا.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبول استقالات النواب الصدريين، قائلًا في تغريدة على ”تويتر“: ”قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي“.

وأمس الأربعاء، نفى زعيم التيار الصدري في العراق، تعرضه إلى تهديد إيراني أجبره على الانسحاب من العملية السياسية، لكنه أقر بانتهاكات ما تسمى بأذرع إيران في البلاد.