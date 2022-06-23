عضو كنيست عن الليكود: منصور عباس يتوسل للانضمام للائتلاف الجديد

أكد عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ”الليكود“ اليميني، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ”يتوسل“ للحزب من أجل الانضمام لحكومة بديلة يقودها بنيامين نتنياهو.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن يسرائيل كاتس، قوله، إن ”منصور عباس يتوسل هذه الأيام إلى حزب الليكود ليقبل انضمامه لتشكيل حكومة بديلة“.

وأوضح كاتس، أن ”عباس يريد الانضمام لحكومة بديلة بدلا من إجراء انتخابات مبكرة، لكن حزب الليكود يرفض الاستجابة لمطالبه“.

ورد عباس على الأنباء، قائلاً، إن ”ادعاءات عضو الكنيست يسرائيل كاتس، أنني أتوسل للانضمام للحكومة، كاذبة“، مشيرا إلى أنه يكذب ويعيش في هلوسة، وفق ما نشرته القناة ”13“ العبرية.

وقال عباس: ”أنا مستعد للصمود أمام اختبار جهاز كشف الكذب، ما يقوله كاتس كذب، كانت هناك استفسارات من الليكود حول قانون سيتم تمريره، وكانوا يريدون معرفة موقفي“.

وأضاف عباس ”كان هناك مناشدة غير مباشرة من الليكود للتحقق من موقفي فيما يتعلق بتشكيل حكومة بديلة، وقلت لا يوجد فرصة لأننا نؤيد الذهاب نحو الانتخابات“.

وكان منصور عباس أكد في تصريحات نقلتها القناة ”13“ العبرية، أن حزبه يواصل السعي ليكون في الائتلاف الحكومي القادم.

وأضاف عباس ”حققنا الكثير من الإنجازات خلال تواجدنا في الائتلاف الإسرائيلي الحالي لأول مرة“.

غير أن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات سابقة له، إنه ”لن يجلس في ائتلاف مع منصور عباس“، مشيرا إلى أن عباس هو الذي عرض عليه الانضمام لحكومة بديلة.

وأوضح نتنياهو ”نحن واثقون من قدرتنا على الفوز في الانتخابات، لقد اقترحنا حكومة يمينية عدة مرات“، متعهدا بعدم الجلوس نهائيا مع زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أن تمت الموافقة على قانون حل الكنيست بالإجماع في جلسة مكتملة النصاب أمس الأربعاء، لكن الجهود المبذولة لمنع إجراء انتخابات خامسة في غضون ثلاث سنوات ونصف السنة وتشكيل حكومة بديلة لا تزال مستمرة، على الرغم من أن فرص ذلك ضئيلة.

ووفق موقع ”والا“ العبري، يفضل أعضاء كنيست من أحزاب ”الليكود“، و“يمينا“، و“يهوديت هتوراة“ الديني، حكومة بديلة على الذهاب نحو الانتخابات.

وذكرت تقارير عبرية، أن الائتلاف الحالي يريد تمرير قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث في أقرب وقت ممكن، لكن عضو الكنيست نير أورباخ من حزب ”يمينا“، أرسل رسائل إلى الائتلاف مفادها أنه لن يندفع لعقد لجنة الكنيست لمواصلة الترويج لقانون حل الكنيست، بعد تمريره في قراءة أولية، وأنه يريد تأجيل الإجراء بضعة أيام لإتاحة الوقت لتشكيل حكومة بديلة.

وكشفت صحيفة ”إسرائيل اليوم“ العبرية، عن مقترح جديد قدمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، لوزير الدفاع بيني غانتس، حيث عرض عليه التناوب في حكومة بديلة يتم تشكيلها.

وينص المقترح المقدم إلى غانتس، بأن يشغل منصب أن يعمل رئيس وزراء انتقالي في الوقت الحالي، ورئيس الوزراء بعد عام، في حال تم نجاح فكرة تشكيل حكومة بديلة، لكن غانتس رفض الفكرة على الفور.

كما ويتضمن المقترح حل الكنيست وتشكيل حكومة برئاسة نتنياهو، ثم بعد حوالي عام، يصبح غانتس رئيسا للوزراء مرة أخرى بالتناوب.

وأوضحت الصحيفة، أنه وبالتوازي مع الاقتراح المقدم إلى غانتس، يضغط حزب ”الليكود“ على حزب ”أمل جديد“ برئاسة وزير القضاء جدعون ساعر لكن دون نجاح.