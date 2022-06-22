الملك قاد السيارة بنفسه ووسام رفيع.. استقبال لافت لمحمد بن سلمان في الأردن

حظيت زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء، باستقبال لافت، إلى جانب اهتمام كبير على الصعيد الإعلامي.

وكان ملاحظا، حرص العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على قيادة السيارة التي أقلت الأمير محمد بن سلمان صوب القصور الملكية في عمان بنفسه، بينما جلس الأمير الأردني الحسين في المقعد الخلفي.

وكانت قد جرت لبن سلمان الذي كان في استقباله العاهل الأردني، وولي العهد الأمير الحسين وعدد كبير من المسؤولين، لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، مراسم استقبال رسمية كبيرة.

وعُزفت خلال المراسم موسيقى السلامين الملكي السعودي والأردني، وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف، بينما تزينت أرضية المطار بباقات الورود والزهور.

وكانت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، رافقت طائرة بن سلمان، لدى دخولها الأجواء الأردنية، ترحيبا بزيارته التي تمتد ليومين على رأس وفد رفيع المستوى.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور التي أبرزت جوانب من حفاوة الاستقبال، للضيف السعودي.

وكان أبرزها مشهد العناق بين بن سلمان، وولي عهد الأردني الذي كان لافتا للعيان، ما يدل على صلة الصداقة الوثيقة التي تجمع الطرفين، ونظرات الأعجاب من قبل العاهل الأردني لولي عهده الأمير الحسين.

وحظيت الزيارة كذلك بمنح العاهل الأردني، قلادة ”الحسين بن علي“، لولي العهد السعودي.

وتعد القلادة أرفع الأوسمة الأردنية، التي تمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول التي تربطهم علاقة وطيدة ومميزة مع المملكة الأردنية الهاشمية، ولمن يقوم بخدمات جليلة من رؤساء الحكومات والمسؤولين.

وقالت وكالة الانباء الأردنية ”بترا“، إن منح ولي العهد السعودي قلادة الحسين بن علي، يأتي ”تعميقا وتجسيدا للعلاقات التاريخية المميزة بين الأردن والسعودية، وبمناسبة الزيارة التاريخية لمحمد بن سلمان، إلى المملكة“.

وعقد الملك عبدالله الثاني والأمير محمد بن سلمان، مباحثات في قصر الحسينية في العاصمة عمان، مساء الثلاثاء، مباحثات ثنائية تبعتها موسعة تناولت العديد من المواضيع السياسة والاقتصادية.

ويرافق بن سلمان، وفد رفيع يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

وسبق وصول ولي العهد السعودي إلى عمان، تزيين شوارع العاصمة، ووضع لافتات ترحيبية تؤكد على عمق العلاقة بين المملكتين.