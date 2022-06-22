بيلاروسيا: بولندا نفذت إعدامات جماعية بحق لاجئين عراقيين

سلمت السلطات البيلاروسية وفدا عراقيا يزور العاصمة مينسك أدلة ومعلومات بشأن إعدامات جماعية سرية نفذها الجيش البولندي بحق لاجئين عراقيين على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت لجنة التحقيق البيلاروسية في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء، إنه تم تزويد الوفد العراقي بما خلصت إليه التحقيقات مع جندي بولندي حول إعدامات جماعية ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي بالمنطقة الحدودية، وفقا لوسائل إعلام روسية.

واشتملت المعلومات التي حصل عليها الجانب العراقي من لجنة التحقيق أيضا، معلومات ومواد عن سَير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض حياة الآخرين للخطر عن عمد.

وأكد التقرير، أن ”الجرائم“ التي ارتكبها الجيش البولندي بحق اللاجئين، عندما عبروا الحدود قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي، كانت على ”أساس العرق والجنسية والقومية“.

ووثق التقرير ما وصفها بأنها ”أعمال إجرامية“ ضد 135 عراقيا تعرّضوا لجروح نتيجة العنف من قبل قوات الأمن البولندية.

وبحسب التقرير، فإن لجنة التحقيق البيلاروسية تنظر في ثلاث قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، نتج عنها مقتل لاجئ من أصل عراقي العام الماضي.

واندلعت أزمة اللاجئين بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بعد عقوبات أوروبية فرضت على بيلاروسيا التي اتهمت بممارسة ”قمع وحشي“ ضد المعارضة.

واتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول موجة المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من حدود الاتحاد، ردًّا على العقوبات التي اتخذت بحق بلاده.