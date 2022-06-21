إسرائيل: زيارة بايدن للشرق الأوسط سيكون لها "تأثير كبير" على الصراع مع إيران

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقبلة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل سيكون لها تأثير كبير على المنطقة، وعلى الصراع مع إيران، بحسب ”رويترز“.

ومن المتوقع أن يتولى لابيد منصب رئيس الوزراء بحلول الوقت الذي تبدأ فيه رحلة بايدن في 13 يوليو/ تموز المقبل، بعد أن تحرك هو ورئيس الوزراء نفتالي بينيت أمس الاثنين لحل الحكومة وإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وأبلغ لابيد بلينكن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، بأن ”الزيارة سيكون لها تأثير كبير على المنطقة وعلى الصراع مع إيران، وإمكانات هائلة لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة بشكل كبير“.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس بايدن أثناء وجوده في إسرائيل رئيس الوزراء نفتالي بينيت، والرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة الانتقالية يائير لابيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، وفقًا لمسؤول إسرائيلي.

ويوم الأحد الماضي، قال البيت الأبيض، إن الاجتماع المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن مع المسؤولين السعوديين خلال زيارته، الشهر المقبل، للرياض ”سيشمل“ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.