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رويترز: حماس تستأنف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع عشرة أعوام
تاريخ النشر: 21 يونيو 2022 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 21 يونيو 2022 14:45 GMT

رويترز: حماس تستأنف علاقاتها مع سوريا بعد انقطاع عشرة أعوام

قال مصدران في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، إن الحركة قررت استئناف علاقاتها مع سوريا بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق بسبب معارضتها لحملة

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المصدر: رويترز

قال مصدران في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، إن الحركة قررت استئناف علاقاتها مع سوريا بعد عشر سنوات من مقاطعة قيادتها دمشق بسبب معارضتها لحملة الرئيس السوري بشار الأسد على انتفاضة ضد حكمه.

وقال مسؤول بالحركة، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ”الطرفين عقدا لقاءات على مستويات قيادية عليا لتحقيق ذلك“.

وقال مسؤولان بالحركة، إن حماس ”اتخذت قرارا بالإجماع لإعادة العلاقة مع سوريا“.

ولم يرد مسؤول سوري حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وأيد زعماء حماس علنا الانتفاضة التي استهدفت الإطاحة بحكم أسرة الأسد، وغادروا مقارهم في دمشق. وأثار ذلك غضب إيران حليفهما المشترك.

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