الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب أسلحة من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين، إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، وهي العملية الثانية التي يتم إحباطها خلال أقل من شهر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر ”تويتر“، إن قوات الأمن رصدت شخصين في منطقة لواء يواف وهما يحاولان تهريب أسلحة وذخيرة نحو الأراضي الإسرائيلية.

كما ضبطت القوات ثلاث حقائب محملة بخمس قطع أسلحة من نوع M-16 بالاضافة الى سبعة مسدسات وسلاح من نوع كلاشينكوف وذخيرة. تم تحويل المشتبه فيهم وقطع الأسلحة والذخيرة التي تمت مصادرتها لمعالجة شرطة إسرائيل pic.twitter.com/8MGaZBqPye — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 20, 2022

وأوضح أدرعي، أنه تم القبض على المشتبه بهما بمحاولة التهريب بالإضافة إلى المشتبه به بالتخطيط للمحاولة.

وأوضح أدرعي أنه تم ضبط ثلاث حقائب محملة بخمس قطع أسلحة من نوع ”M-16“ بالإضافة إلى سبعة مسدسات وسلاح من نوع كلاشينكوف وذخيرة.

وأكد أدرعي، أنه تم تحويل المشتبه فيهم وقطع الأسلحة والذخيرة التي تمت مصادرتها إلى الشرطة الإسرائيلية التي تتعامل مع هذا الأمر.

خلال ساعات الليلة الماضية رصدت قوات الأمن مشتبه فيهما في منطقة لواء يواف وهما يحاولان تهريب أسلحة وذخيرة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم استدعاء قوات من الجيش والشرطة للمكان وقامت بالقاء القبض على المشتبه فيهما بمحاولة التهريب بالاضافة الى المشتبه فيه بتخطيط المحاولة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 20, 2022

وتطرقت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية إلى التفاصيل، قائلة، إن: ”تحقيقا سريا تم إجراؤه حول الخلية، حيث ألقت قوات من الجيش الإسرائيلي القبض على اثنين من المهربين وقت عملية التهريب“.

وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة السابعة التي يتم إحباط تهريب الأسلحة من الأردن نحو إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي صادر حتى الآن أكثر من 140 قطعة سلاح غير مشروعة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية تعليقا على الحادث، إن ”الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي سيواصلان العمل للحفاظ على أمن إسرائيل ومنع تسرب المخدرات والأسلحة التي تؤسس للجريمة في النقب والهجمات الإرهابية في الضفة الغربية، وإلحاق الأذى في ”الوسط المدني“.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر ”تويتر“، أحباط محاولة تهريب أسلحة عبر الحدود الأردنية، حيث رصدت القوات آثار أقدام بالقرب من قرية العوجا في الأغوار وتابعتها.

ووفق أدرعي، فإن ”القوات التابعة للجيش الإسرائيلي تمكنت من كشف ومصادرة حقيبة تحوي على 10 مسدسات“.

وفي 25 نيسان/أبريل الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، إحباط عملية تهريب للأسلحة من الأردن لإسرائيل.

وبحسب بيان رسمي للجيش الإسرائيلي، فإن ”مقاتلي الجيش بالتعاون مع قوة من الشرطة الإسرائيلية تمكنوا من إحباط تهريب 24 قطعة سلاح في منطقة غور الأردن“.

وأوضح البيان، أنه ”تم رصد تحركات شخص وهو من سكان منطقة أريحا الفلسطينية، اقترب من السياج الحدودي، حيث تم نصب كمين له“.