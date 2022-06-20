زيارة محمد بن سلمان للأردن.. ملفات ساخنة و"تنسيق المواقف" قبل قمة الرياض

يجري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الثلاثاء، زيارة إلى الأردن، ضمن جولة تشمل أيضا مصر وتركيا، وذلك بالتزامن مع قرب عقد قمة عربية أمريكية، في الرياض، منتصف الشهر المقبل.

ولم تعلن الرياض أو عمّان عن الزيارة بشكل رسمي، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن مسؤول سعودي، السبت الماضي، قوله إن جولة ولي العهد ”ستبدأ الإثنين في مصر ثم الأردن وتنتهي في تركيا“.

وأضاف المسؤول السعودي أن الجولة ستتضمن ”مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي وتوقيع عدد من الاتفاقيات“ في مجال الاستثمار والطاقة.

تنسيق المواقف

وفي الأردن، اكتسبت زيارة محمد بن سلمان المرتقبة، أهمية كبيرة، على اعتبار أنها الزيارة الأولى إلى عمان منذ توليه منصب ولي العهد عام 2017، وفي ظل تحديات كبيرة يواجهها الأردن، منها ملف تهريب المخدرات من سوريا.

ورأى محللون سياسيون أردنيون، استطلعت ”إرم نيوز“ آراءهم، أن الملف الرئيسي لزيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن، سيكون ”تنسيق المواقف“ قبيل القمة العربية الأمريكية في الرياض.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن عن زيارة يجريها الرئيس الأمريكي إلى الرياض، منتصف تموز/ يوليو المقبل، تتضمن قمة يحضرها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قادة مصر والأردن والعراق.

وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، إن ”الملف الرئيسي الذي ستحمله زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن، سيكون التنسيق للقاء بايدن“.

وأضاف المعايطة أن زيارة محمد بن سلمان ”ستتضمن بحث ما سيقدمه العرب وطريقة تعاملهم مع زيارة بايدن، من أجل وضع مجموعة من الأولويات التي ستطرح خلال لقاء القمة المنتظر في الرياض“.

واعتبر المعايطة أن ”زيارة الأمير محمد بن سلمان، تضيف بشكل نوعي إلى العلاقات بين الأردن والسعودية، التي تعتبر من العلاقات الثنائية المميزة على مستوى المنطقة“، بحسب قوله.

المصالح العربية أولا

ويتفق المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، مع ما ذهب إليه المعايطة، قائلا إن ”زيارة ولي العهد السعودي، تهدف بشكل أساسي إلى استجماع القوى العربية، قبيل زيارة بايدن“.

وأضاف أن ”السعودية تسعى إلى إيجاد مجموعة عربية متماسكة، تعيد تعزيز المنطقة من الناحية الاستراتيجية، وفق مصالح الدول العربية، وليس المصالح الأمريكية“.

وأشار إلى أن ”أمريكا عادت إلى المنطقة لتحقيق مصالحها، بعد ارتفاع أسعار النفط وتزايد معدلات التضخم، إلا أن زيارة ولي العهد السعودي تسعى لتحقيق مكاسب عربية“.

ملفات ملتهبة

واعتبر الحوارات، أن زيارة محمد بن سلمان للأردن ستتضمن أيضا ”بحث ملفات ملتهبة تتعلق بأمن البلدين، مثل الخطر الإيراني والقضية الفلسطينية والملف اليمني والحدود الشمالية للأردن“.

وبين أن الأردن ”سيبحث أيضا عن دعم سعودي يتعلق بالتحديات الأمنية على حدوده الشمالية مع سوريا، في ظل زيادة محاولات تهريب المخدرات“.

محور حلفاء السعودية

بدوره رأى المحلل السياسي عامر السبايلة، أن من أهداف الزيارة، التنسيق بشأن ”إعادة تفعيل وجهة النظر السعودية تجاه إيران“.

وأشار السبايلة إلى أن ”تعطل الملف النووي الإيراني، وعدم إيجاد حلول لتدخلات إيران في المنطقة، أمور تدفع إلى الاستماع للرؤية السعودية تجاه هذه القضايا“.

ونوه إلى أن ”استباق زيارات ولي العهد السعودي للقمة مع بايدن، تحرك يخدم في إعادة بناء محور حلفاء السعودية عربيا وإقليميا، ووضع رؤية الرياض تجاه القضايا في المنطقة، قيد التنفيذ“.

أكبر من إيران

وبالرغم من ذلك، اعتبر السبايلة أن ”السعودية ترى بأن مهمتها من زيارة الأردن والدول الأخرى، أكبر بكثير من اختزالها في مواجهة إيران، بل هي سياسة على مستوى الإقليم“.

وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان ”يسعى من خلال زياراته إلى تغيير فكرة الاشتباك مع كثير من الدول، والبحث عن مشاريع اقتصادية ودور إقليمي سعودي واسع“.

وتسعى هذه الجولة أيضا -بحسب السبايلة- إلى ”إحياء فكرة التحالف السعودي على المستوى الإقليمي والعربي، وإعادة السعودية لتكون مركز الثقل بالنسبة للسياسات الإقليمية“.

ملفات اقتصادية

ورغم زخم القضايا السياسية، التي قد تبحثها السعودية والأردن خلال الزيارة المتوقعة، إلا أن هناك ملفات اقتصادية قد يجري بحثها.

وقال منذر الحوارات، إن الأمير محمد بن سلمان قد يبحث أيضا في الأردن ”مشاكل اقتصادية مثل الأمنين المائي والاقتصادي“.

وشهد الشهر الحالي، توقيع اتفاقية بين السعودية والأردن، تتعلق بمشاريع صحية وتعليمية في الأردن، تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار.

بدوره، قال المعايطة إن ”تسارع الاستثمارات السعودية في الأردن، خلال الفترة الأخيرة، يشي باحتمالية توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة بين البلدين، خلال الزيارة“.