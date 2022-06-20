سوريا.. مقتل 11 عسكريا وإصابة 3 باستهداف حافلة في ريف الرقة

قتل 11 عسكريا سوريا، وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم في ريف الرقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية ”سانا“، يوم الإثنين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري، قوله، إنه ”في حوالي الساعة 6:30 من صباح يوم الإثنين، تعرض بولمان مدنيا لهجوم على طريق الرقة – حمص، في منطقة الجيرة، ما أدى إلى“ مقتل ”11 عسكريا وجرح ثلاثة آخرين“.

وأضافت ”سانا“ أن الهجوم تسبب أيضا بمقتل مدنيين اثنين.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الهجوم ”أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى“، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع في ظل وجود جرحى بعضهم ”حالتهم خطرة“.

وأضاف المرصد أن هذا الهجوم يأتي في إطار ”استمرار عمليات تنظيم داعش في البادية“، السورية.

وأشار إلى أنه ”قبل ثلاثة أيام، وصلت خمس جثث تعود لعناصر من ميليشيا لواء القدس الفلسطيني إلى مستشفى باسل الأسد الوطني بمدينة تدمر، بعد استهدافهم من قبل خلايا تنظيم داعش، أثناء مرور سيارتهم بالقرب من مفرق قرية أرك آتية قرب بادية السخنة باتجاه مدينة تدمر“.

ولفت إلى أن ”اشتباكات عنيفة تدور بين خلايا تنظيم داعش من جهة، وقوات الجيش السوري ومسلحين موالين لإيران من جهة أخرى، قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر شرقي حمص“.