قناة: روسيا تعد مشروع قرار بمجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب قصف مطار دمشق

تعتزم روسيا صياغة مشروع قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن، جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي قبل نحو أسبوعين، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ”كان“.

وأشارت القناة، يوم الأحد، إلى أن ”القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي، أثار انتقادات روسية، كما أن موسكو اعتبرت أنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية على المطار“.

وأضافت أن ”مشروع القرار يعتبر أن الهجوم على مطار دمشق نُفذ بشكل ينتهك القانون الدولي، ويقوض الاستقرار وينتهك أيضا سيادة سوريا والدول الأخرى، وأنه يجب محاسبة المسؤول عن تنفيذ الهجوم؛ لأنه أضر بشكل صارخ بالقدرة على مساعدة سوريا إنسانيا“.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن روسيا ”تقوم بالفعل بصياغة مشروع قرار من هذا القبيل“، لكنهم أشاروا إلى أن ”فرصة موسكو في تلقي الدعم ليست عالية“.

وقبل نحو أسبوعين، استهدف قصف ،نُسِب لإسرائيل، مطار دمشق الدولي؛ ما دفع وزارة النقل السورية للإعلان عن تعليق جميع الرحلات الجوية عبر المطار، وذلك بعد أن ألحق القصف أضرارا بمدرج الهبوط.

والأربعاء الماضي، استدعت روسيا السفير الإسرائيلي لديها، لطلب توضيحات منه حول الهجوم، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقالت الصحيفة إن ”الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي لدى موسكو أليكس بن تسفي، وعقدت معه اجتماعا وطالبته بإيضاحات حول قصف مطار دمشق“.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي تستدعي فيها روسيا السفير الإسرائيلي للاستيضاح، إذ أكدت تقارير عبرية، في نيسان/ أبريل الماضي، أن الخارجية الروسية استدعت السفير الإسرائيلي بن تسفي للمثول أمامها على خلفية بضع إدانات إسرائيلية للتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا.

ويعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من ”بدء تآكل العلاقات“ بين روسيا وإسرائيل، معربين عن خشيتهم من ”تداعيات ذلك على جهود إسرائيل المستمرة لإحباط أنشطة القوات الإيرانية والقوات الموالية لإيران في سوريا“.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير عبرية، عن أن إسرائيل أبلغت روسيا بتفاصيل الهجوم على مطار دمشق وفق الآلية المشتركة المتفق عليها بين الطرفين لمنع الاحتكاك.

ووفق القناة الـ“12″ العبرية، فإنه ”ومن أجل منع الاحتكاك، قامت إسرائيل بإبلاغ روسيا قبل كل هجوم من خلال الآلية المشتركة“، مشيرة إلى أنها أبلغتها أيضًا بنيّتها الهجوم على مطار دمشق.