صافرات الإنذار تدوي في عسقلان للمرة الأولى منذ عملية "حارس الأسوار"

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه بلدة إسرائيلية محاذية للقطاع، بعد تحذيرات أطلقتها فصائل فلسطينية بالرد على اغتيال ثلاثة فلسطينيين في مخيم جنين بالضفة الغربية فجر الجمعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في بلدة عسقلان، فيما انطلقت صواريخ من منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية القبة الحديدية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه ”متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في عسقلان وغلاف غزة، تم تحديد عملية إطلاق واحدة لقذيفة صاروخية من قطاع غزة، وتم اعتراضها بوساطة القبة الحديدية“.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، فإن صافرات الإنذار انطلقت في عسقلان لأول مرة منذ عملية ”حارس الأسوار“، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الحرب الإسرائيلية على غزة في مايو/آيار من العام الماضي، والتي استمرت 11 يوما وتخللها إطلاق آلاف الصواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

وبعد انتهاء هذه الحرب، أطلق عدد من الصواريخ من قطاع غزة نحو مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع، على فترات متقطعة، لكنها غالباً ما كانت تسقط في مناطق قريبة من حدود غزة.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت فجر الجمعة، ثلاثة شبان في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وعلى إثر هذا التصعيد ذكر موقع ”والا“ العبري، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس احتمالاً لتنفيذ عمليات انتقامية.

وعلقت حركة حماس على استشهاد الشبان الثلاثة بالقول، إن: ”جريمة اغتيال الشبان الثلاثة تؤكد أن جنين ومدن الضفة تشكل كابوساً للاحتلال“، مبينة أن ”جرائم الاحتلال كانت دوماً مقدمة لعمليات ثأر حقيقية ضد مستوطنيه“.

وأكدت حماس في تصريح صحفي، أن ”الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني“، مبينة أن هذه ”الجريمة يجب ألّا تمر دون حساب“.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن ”‏عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال بحق الشبان الثلاثة لن تزيد الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا إصراراً على مقاومة الاحتلال“.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تصريح مقتضب لها، إن: ”جريمة الاغتيال في جنين تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا العدو، وستنقلب هذه الجرائم وترتد عليه وبالاً“.

وهددت الحركة في تصريحها، بأن ”عناصرها لن يغفروا لهذا الاحتلال جريمته النكراء، ولن يصمتوا على اعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني“.