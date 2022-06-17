محمد بن زايد: الإمارات ملتزمة بدعم العمل المناخي

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، أن بلاده ”ماضية في التزامها شريكًا فاعلًا للمجتمع الدولي في جهود العمل المناخي“، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

وقال محمد بن زايد خلال كلمة ألقاها في ”منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ“ الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن افتراضيا، إن ”الإمارات حريصة على أن يكون مؤتمر الأطراف (COP28) قادرًا على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة من خلال نهج واقعي وعملي وشامل ومتكامل يضمن مشاركة جميع الدول والأطراف ومناقشة احتياجاتها ومتطلباتها“. موضحا أن ”التغير المناخي يعد من القضايا بالغة الأهمية، ولا بد من التصدي لها من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنب تداعياتها السلبية وتكلفتها الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي“.

وأضاف أن ”العالم يمر اليوم بمرحلةٍ حاسمةٍ في مجال العمل المناخي تفرض علينا تسريع الجهود والعمل المشترك“، مؤكدا أن ”تداعيات التغير المناخي تنعكس على جميع الدول والمجتمعات، وهذه التداعيات في تزايد مستمر، وسيكون لها تكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي وحياة الإنسان والتنوع البيئي“.

وأوضح بن زايد، أن ”دولة الإمارات تنظر إلى العمل المناخي كونه فرصة لدفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق جديدة، بالتركيز على حلول عملية يمكن لجميع الدول الاستفادة منها“. مشيرا إلى أن ”الإمارات، وفي إطار مضاعفة جهودها لمواجهة التغير المناخي، قد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل“.

وخلص الرئيس الإماراتي إلى التأكيد على أن بلاده ”مُلتزمة بتحقيق مسار تنموي منخفض الانبعاثات، وستعمل على تحديث وتقديم إسهاماتها المحددة وطنيًا حسب الجدول الزمني المتفق عليه“.

يشار إلى أن ”منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ“ الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، شهد مشاركة قادة ورؤساء حكومات في 17 دولة من الاقتصادات الكبرى التي تشكّل 80 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن عدد سكان العالم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ”وام“، تمت دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا المنتدى؛ كونها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ COP28 في العام 2023.