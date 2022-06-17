تونس.. محكمة عسكرية تقضي بسجن محامٍ سنة بتهمة إهانة قاض

قضت محكمة عسكرية تونسية، اليوم الجمعة، بسجن المحامي سيف الدين مخلوف، وهو معارض بارز للرئيس قيس سعيد، سنة، وحرمانه من ممارسة مهنة المحاماة خمس سنوات؛ بتهمة إهانة قاض، وفق ما نقلت رويترز عن محاميه.

ولوحق المحامي والنائب في البرلمان المنحل المعروف بانتقاده الحاد للرئيس قيس سعيّد بتهمة ”النيل من معنويات الجيش“؛ على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي أنور أولاد علي، إن مخلوف زعيم ”ائتلاف الكرامة“ المحافظ، مُنع أيضًا من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات.

وأضاف أولاد علي: ”لقد فوجئنا بهذه الإدانة، وخصوصا أننا طلبنا تأجيل الجلسة للسماح بفحص وثيقة جديدة.. ومن الواضح أن هذه المحاكمة سياسية بحتة“، وفق تعبيره.

وأوضح المحامي أنه طعن في الحكم نيابة عن موكله.

وكان النائب السابق قد حُكم عليه ابتدائيا، في شباط/فبراير الماضي، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ. كما يُلاحق سيف الدين مخلوف الذي لا يزال طليقًا أمام القضاء العسكري في قضية أخرى تعود إلى آذار/مارس 2021؛ بتهمة التعدي على عناصر شرطة في مطار تونس قرطاج الدولي.

وحكم عليه ابتدائيا في تلك القضية بالسجن 5 أشهر، لكنه استأنف الحكم.

وتدين منظمات غير حكومية محلية ودولية باستمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس، مشيرة إلى أن تلك المحاكمات تكثفت منذ احتكار الرئيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي بدأ في الـ 25 من تموز/ يوليو الماضي.