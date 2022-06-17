استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في جنين.. واندلاع اشتباكات

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون، خلال مداهمة نفذتها قوات إسرائيلية فجر يوم الجمعة، في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، عن مصادر محلية وشهود عيان، إن قوة إسرائيلية ”تسللت إلى الحي الشرقي من مدينة جنين، وأطلقت وابلا من الرصاص الحي باتجاه مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى استشهادهم على الفور“.

وأضافت الوكالة أنه عقب ذلك ”اندلعت مواجهات عنيفة في المكان أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

ولم تُعرف حتى الآن هوية الشبان الثلاثة الذين استشهدوا.

في المقابل، نقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله إنهم يتحققون من تلك الأنباء.

وتحذر السلطة الفلسطينية من أن الاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية ”ستدفع نحو الانفجار الشامل“.

وتنفذ القوات الإسرائيلية، بين فترة وأخرى، اقتحامات في مدن الضفة الغربية، لاسيما جنين.

وفي الثاني من حزيران/ يونيو الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.

وقبل ذلك بنحو أسبوعين، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه متأثراً بإصابته الخطيرة التي أصيب بها في الاشتباكات التي وقعت بمدينة جنين.

وفي منتصف أيار/ مايو الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد داود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.