من هو رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري؟

عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء، واصفا إياه بأنه ”الرجل المناسب في هذه المرحلة الجديدة“.. فمن هو رئيس الحكومة الصومالي الجديد؟

ولد حمزة عبدي بري عام 1974 في مدينة كسمايو، ثالث أكبر مدينة في الصومال، وهو رئيس الوزراء الحادي والعشرون من تأسيس جمهورية الصومال في العام 1960.

رئيس الوزراء الصومالي الجديد رجل أكاديمي، تلقى تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس مجمع أم القرى في العاصمة مقديشو، لينتقل بعدها إلى اليمن للدراسة الجامعية حيث حصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، كما نال لاحقا درجة ماجستير في نفس التخصص من جامعة في ماليزيا.

لدى عودته إلى البلاد، عمل حمزة عبدي بري محاضرا في جامعة كسمايو الصومالية من العام 2006-2011، كما عمل أيضا أستاذا في جامعة مقديشو، بالإضافة إلى عمله كمدير لمركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية.

سياسيا؛ ينظر إلى رئيس الوزراء الصومالي الجديد، الذي انتخب قبل أشهر قليلة عضوا في البرلمان الصومالي للمرة الأولى، على أنه وجه سياسي جديد، رغم أنه تولى في العام 2012 منصب الأمين العام لـ”حزب العدالة والتنمية”، وهو الحزب الذي ترأسه الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود، قبل أن يغير اسمه لاحقا إلى ”السلام والتنمية“، ومن هنا بدأت علاقته بالرئيس الجديد الذي اختاره اليوم لقيادة حكومة صومالية جديدة في ظل وضع تعاني فيه البلاد من عديد الأزمات.

وخلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس حسن شيخ محمود، عمل حمزة بري في وزارة الدستور الصومالية، كما تولى ما بين عامي 2019 و 2020 رئاسة لجنة الانتخابات في إقليم جوبلاند الصومالي.

وستكون أمام حمزة عبدي بري مهمة شاقة لتشكيل حكومة توافقية جديدة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوما، وفق مقتضيات الدستور المؤقت في البلاد.

وبدا رئيس الوزراء الشاب واثقا من نفسه ومتحمسا، وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس البلاد إنه ”سيعمل على تحقيق طموحات شيخ محمود بدءا بتشكيل حكومة توافقية وبناء المؤسسات الحكومية والمصالحة بين الصوماليين“، وفق تعبيره.

ولن تكون طريق الأكاديمي والسياسي الصومالي الشاب مفروشة بالورود، إذ سيكون على حكومته فور تشكيلها التعاطي بسرعة مع مشاكل البلاد الماثلة، وأكثرها صعوبة العمل على إنقاذ الصومال من نذر مجاعة قاتلة حذرت منها الأمم المتحدة؛ بسبب موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب البلاد هذا العام.