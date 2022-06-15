الرئيس الصومالي يعين حمزة عبدي بري رئيسا للوزراء

عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، حمزة عبدي بري، الرئيس السابق للجنة الانتخابات في ولاية ”جوبالاند“، رئيسا للوزراء.

وقال الرئيس الصومالي في كلمة عبر التلفزيون الرسمي: ”أطلب من البرلمان الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن.. أطلب من رئيس الوزراء أن ينجز عمله المنوط به مثل معالجة‭‭‭‭ ‬‬‬‬حالة انعدام الأمن، والجفاف، وتغير المناخ، وإقامة علاقات جيدة مع جميع البلدان“.

وفي الشهر الماضي، فاز حسن شيخ محمود بالرئاسة الصومالية للمرة الثانية، وكان قد تولى المنصب في السابق من عام 2012 إلى عام 2017 بعد انتخابات تأخرت طويلا، وسط أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وتمرد مسلح دموي.

ومنذ فوز محمود، في 15 مايو/ أيار الماضي، تبث حسابات حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو يرحب بخصومه السياسيين السابقين، ويلتقي مبتهجا مع قادة المناطق الصومالية الذين خاض العديد منهم اشتباكات مسلحة مع سلفه.

وقال عبدي بري، النائب البرلماني الذي انتخب في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي عن مدينة ”كيسمايو“، حيث شارك في تأسيس جامعة: ”أشكر الله على جعل الصومال يجري انتخابات نزيهة بعد فترة من عدم اليقين“.

وأضاف عبدي بري: ”أعاهدكم بالعمل ليل نهار، وسأقوم بتشكيل أفضل حكومة“.

ويأتي اختيار عبدي بري للمنصب بعد خلاف مرير بين الرئيس السابق محمد عبد الله محمد الذي حاول تمديد رئاسته، وبين رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي، مما أدى إلى انقسام قوات الأمن إلى فصيلين، أحدهما موالٍ لمحمد، والآخر موالٍ لروبلي.

وأدى التنافس إلى اندلاع معارك مسلحة بين مختلف الأجهزة الأمنية وصرف انتباهها عن القتال ضد مسلحي حركة ”الشباب“ المرتبطة بتنظيم القاعدة، والذين سيطروا على مساحات شاسعة من البلاد، وقتلوا عشرات الآلاف من الأشخاص في تفجيرات.

وتسببت الأزمة السياسية أيضا في صرف الانتباه عن حالة الطوارئ الإنسانية المتزايدة التي أجبرت أكثر من 6 ملايين صومالي على الاعتماد على المساعدات الغذائية.

وقال رئيس الوزراء السابق محمد حسين روبلي، في تعليق على حساب الإذاعة الحكومية على منصة ”تويتر“: ”أتوجه بالتهنئة إلى رئيس الوزراء الجديد حمزة عبدي بري، وأتمنى له التوفيق“.