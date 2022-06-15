العراق.. مقتل شخص في قصف تركي على محافظة سنجار

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية قولها اليوم الأربعاء إن شخصا واحدا على الأقل قتل في ضربات جوية تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة سنجار شمال العراق.

في غضون ذلك أفادت تقارير محلية عراقية أن مقرا لقوات ”يبشه“ (وحدات حماية سنجار) الإيزيدية، قد تعرض لقصف بطائرات تركية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

واستهدف القصف التركي مقراً لقوات اليبشه في قضاء سنجار، حيث تتهم أنقرة الأخيرة، بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني.

وحسب وسائل إعلام عراقية، فإن القصف تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص، فضلاً عن أضرار مادية لحقت بالمنازل المحيطة بتلك المقار.

وسادت حالة من القلق والخوف في منطقة سنوني التي تضم تلك المقار، تحسباً من هجمات أخرى، بينما هرعت فرق الدفاع المدني، والإسعاف إلى محل الحادث لاتخاذ الإجراءات الروتينية.

ولم يصدر عن السلطات المحلية أي تعليق بشأن الحادثة لغاية الآن.

وغالبًا ما تقصف أنقرة مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لا سيما في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي.

وتشهد مدن إقليم كردستان (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، بين الحين والآخر، قصفا جويا ومدفعياً من قبل الجيش التركي، لاستهداف مقار وتحركات حزب العمال الكردستاني المتمركز في المرتفعات الجبلية العراقية في مدن الإقليم الثلاثة منذ عقود، بينما تطور النشاط التركي هناك إلى تدخلات عسكرية، وبناء قواعد ثابتة.

وبدأ التدخل التركي والعمليات العسكرية، بالتصاعد منذ سنتين، ويتمثل في تنفيذ اغتيالات لأعضاء العمال الكردستاني وقياداته، وفقا لأنقرة، وصولاً إلى القصف بالطائرات المسيرة.

وأدى قصف تركي في نيسان الماضي، على قضاء جمجمال، في محافظة السليمانية، إلى مقتل 5 أشخاص مدنيين.

وتعلقا على التطور الأخير، قال المحلل السياسي الكردي، سامان نوح: إن ”العمليات التركية اتسعت خلال العامين الماضيين في مناطق الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل خاص، لأن أنقرة تسعى إلى تأسيس ما يشبه (الحزام الأمني) بعمق يتجاوز في بعض المناطق (30) كيلو مترا“.

وأضاف نوح، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”المناطق الخاضعة للاتحاد الوطني، فإن العمليات فيها لا تزال محدودة، لأنها تُعد مناطق نفوذ إيراني، لذلك يستبعد أن تقوم تركيا بتوسيع عملياتها فيها، لأنها قد تتقاطع مع السياسات والإجراءات الأمنية الإيرانية في تلك المناطق“.

وحزب العمال الكردستاني مصنف تنظيم إرهابي من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهو ما أعطى أنقرة ذريعة لملاحقة عناصره حتى خارج الأراضي التركية، فضلا عن إنشاء العشرات من القواعد العسكرية في شمال العراق على مدار السنوات الـ25 الماضية.