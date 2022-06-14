وفد أمريكي يبحث في رام الله التحضيرات لزيارة بايدن

كشف مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء عن لقاء جمعه بوفد أمريكي في مدينة رام الله ضمن التحضيرات التي تجريها ”القيادة“ لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، منتصف الشهر القادم.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ: ”التقيت في مكتبي، مع الوفد الأمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية باربرا ليف“.

وأضاف الشيخ على ”تويتر“: ”هذا اللقاء الثالث من نوعه، الذي يعقده مع الوفد الأمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لبحث آخر التطورات، والتحضير لزيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين“.

‏وكانت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، قالت يوم الجمعة الماضية، إن ”المسؤول الفلسطيني حسين الشيخ، التقى مع المبعوث الأمريكي هادي عمرو، وناقشا افتتاح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس“.

ووفق الصحيفة، فقد نقل الشيخ، لضيفه الأمريكي عدم رضا القيادة الفلسطينية من استمرار تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية ”كمنظمة إرهابية“ في القانون الأمريكي.

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة ”الإرهاب“ الأمريكية، منتقدا خلال لقائه وفدا أمريكيا ”صمت واشنطن حيال الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين“.

وقال عباس خلال استقباله وفدا أمريكيا برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، إنه ”يجب رفع منظمة التحرير عن القائمة الأمريكية للإرهاب“.

كما طالب ”بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكا كاملا وملتزما في عملية السلام، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب“، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

وأضاف أن ”القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وأن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها“.

وأشار إلى أن ”القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات“.

ونقلت ”وفا“، عن باربرا ليف، تأكيدها ”التزام إدارة بايدن، بحل الدولتين“.

وأضافت ليف أن ”مهمة وفدها هذا هو التحضير لزيارة بايدن، الذي يرغب في لقاء الرئيس عباس، وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأمريكية وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي“.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أكدت أن إدارة بايدن، قررت فصل مكتب الشؤون الفلسطينية عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وذلك في خطوة تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

وقال موقع ”واللا“ العبري، إن ”القرار الأمريكي يأتي في إطار خطوة رمزية لفصل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عن العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين“.

وأشار إلى أن ”واشنطن لا تزال مهتمة بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية“.

وأوضح أن ”الولايات المتحدة غيرت وبشكل رسمي اسم وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الشؤون الفلسطينية، وتحويله إلى مكتب مستقل عن السفارة، ينقل التقارير مباشرة إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن“.