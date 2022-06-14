عباس: سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المصالح الفلسطينية

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن ”القيادة الفلسطينية ستكون مضطرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المصالح الفلسطينية ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي وصلت لحد لا يمكن قبوله“.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسياديس، في القصر الرئاسي بمدينة نيقوسيا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال عباس، إن ”الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، خاصة في ظل غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني“، متابعًا: ”سنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين“.

وأضاف عباس: ”إننا على استعداد للانخراط في أي جهود سلام أو مبادرات مبنية على أساس الشرعية الدولية وبما يؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ويحقق نهاية الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية“.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن ”رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يستغل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة ويسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة“.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أن ”السلطات الإسرائيلية تعمل على تحويل تلك المشاريع إلى أمر واقع مسلم به يصعب تغييره وتوجيه الانتقاد الأمريكي له“، وفق ”وفا“.

وحمل البيان، حكومة بينيت ”المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي تتعرض لها القدس الشرقية المحتلة“، محذرًا من التعامل مع تلك الانتهاكات كـ“مشهد اعتيادي لأنه يتكرر يوميًا لا يستدعي التوقف أمامه أو اتخاذ موقف تجاهه“.

وأضاف البيان أن ”الوزارة تتابع باهتمام كبير ما تتعرض له القدس ومواطنوها ومقدساتها بشكل يومي، وتعطيها الأولوية التي تستحق بأجندة عملها على المستويات الدولية كافة، الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي تحركها السياسي والدبلوماسي على المسار القانوني الدولي“.

وطالب البيان، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والمنظمات الأممية، ”بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ القرارات الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والقدس“.

وشدد البيان، على ”ضرورة سرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وممارسة ضغط أمريكي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها بالمدينة المقدسة، وترجمة المواقف والأقوال والقرارات إلى أفعال بما يكفل حماية فرص تطبيق حل الدولتين“، حسب تعبيره.