"فتح" تتهم "حماس" بمحاولة تنفيذ عمليات ضد السلطة في الضفة

اتهمت حركة فتح، يوم الإثنين، حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمحاولة تنفيذ ما أسمتها ”عمليات تخريبية“ تستهدف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت ”فتح“، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة عشر للانقلاب الذي نفذته حركة حماس وسيطرت إثره على قطاع غزة، إن ”هناك مؤامرة بقيادة منظومة الاحتلال على المشروع الوطني، لمنع قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية“.

وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“ إلى أن هذه المؤامرة ”نفذها فرع الإخوان المسلمين في فلسطين المسمى حماس، يوم الرابع عشر من شهر حزيران من العام 2007“.

وأضاف أن ”حماس انقلبت بالقوة المسلحة على نظام وقانون السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى مبادئ وأهداف حركة التحرر الوطنية وميثاق منظمة التحرير وقراراتها ونظامها، بقصد إلغاء تمثيل المنظمة الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني“

وتابعت حركة ”فتح“ أن ”حماس سعت لضرب الهوية الوطنية وركائزها الثقافية، وإلغاء الانتماء للوطن لصالح الولاء الأعمى للجماعة، وخدمة أجندات خارجية إقليمية على رأسها منظومة الاحتلال إسرائيل“.

وأشارت إلى أن ”حماس سعت لتنفيذ عمليات تخريبية في الضفة الغربية، هدفها المشترك مع سلطة الاحتلال تقويض أركان السلطة الوطنية، ونشر الفوضى عبر ضرب النظام والأمن“، في إشارة لاكتشاف أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية قبل أيام أنفاقا ومتفجرات في منطقة بيتونيا في رام الله.

وقالت ”فتح“ إن ”قيادات من حماس هربت للعيش في عواصم قريبة وبعيدة في فنادق وفيلات فخمة مع عائلاتهم وأبنائهم، تاركين المواطنين في قطاع غزة فريسة للفقر، والجوع، والمآسي، والأمراض النفسية والاجتماعية، نتيجة سياساتهم الفئوية العبثية المدمرة“.

من جانبه، قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة ”فتح“ عزام الأحمد إنه ”جرت طيلة سنوات الانقسام حوارات متكررة ومتعددة، وتم التوقيع على اتفاقيات لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وكان آخرها تحرك الأشقاء في الجزائر بداية العام الجاري“.

وأضاف الأحمد أنه ”حتى الآن لم يتم تنفيذ أي من هذه الاتفاقات جراء عدم وجود إرادة لدى حماس من أجل إتمام ذلك، وطي هذه الصفحة السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني“.