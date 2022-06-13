صحيفة: "الجهاد الإسلامي" قد تلجأ للتصعيد بعد استهداف مطار دمشق

رأت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق والذي استهدف أسلحة إيرانية، زاد من دوافع حركة الجهاد الإسلامي الموالية لإيران، إلى التصعيد مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر فلسطيني قوله، إن ”الهجمات المتكررة على مطار دمشق وما يسمى بمحور المقاومة، تغذي رغبة حركة الجهاد الإسلامي في التصعيد، وذلك بعد الهجوم على مطار دمشق المنسوب لإسرائيل“.

وأعلنت وزارة النقل السورية، الجمعة الماضية، تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفًا إسرائيليًا ألحق أضرارا بمدرج الهبوط، وفق ما قال مصدران في المطار لوكالة ”فرانس برس“.

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن ”هناك غضبًا كبيرًا في أوساط حركة الجهاد الإسلامي التي ترى أنه تم إحكام السيطرة على محور المقاومة في المنطقة“.

وأضافت أن ”الحديث هو أن الجهاد الإسلامي لن تتمكن من التزام الصمت والمضي قدما في جدول الأعمال مع الفصائل الفلسطينية، خاصة إذا استمرت الأحداث بهذه الطريقة“.

وأشارت إلى أنه ”وبشكل مفاجئ ورغم هدوء الأحداث الميدانية مؤخرا، أصدر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، أمس الأحد، بيانًا أكد فيه أن الحركة لن تقبل باستمرار الأوضاع على ما هي عليه“.

وقال النخالة في بيانه، إن ”الانتهاكات اليومية للعدو في القدس والأقصى والقتل اليومي للفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وهدم المنازل وإلحاق الأذى بالأسرى وتجاهل إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام، كل هذا يتطلب موقفًا جادًا من جميع القوى الوطنية والإسلامية، والشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، والأماكن التي هم فيها“.

وعلى إثر ذلك دعت حركة الجهاد الإسلامي، إلى اجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية، إلا أنه لم تتضح أي مخرجات لهذا الاجتماع.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة، إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ”منزعجة أيضًا من العمليات العسكرية المستمرة للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية، وخاصة في جنين“.

وأضافت: ”حركة الجهاد الإسلامي ليست هادئة، وتشعر بالقلق إزاء استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في جنين، حيث تعتبر بالنسبة لهم محاولة لتدمير قوة وحيوية التنظيم“.

وتابعت أن ”قادة الجهاد الإسلامي مقتنعون بأن إسرائيل تعمل ببطء للقضاء على سيطرة الحركة على الضفة الغربية، وهو أمر يأخذونه على محمل الجد“.