عباس يطالب واشنطن برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، الإدارة الأمريكية برفع منظمة التحرير الفلسطينية من قائمة الإرهاب الأمريكية، منتقداً خلال لقائه وفداً أمريكياً صمت واشنطن حيال الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وقال عباس خلال استقباله وفداً أمريكياً برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، إنه ”يجب رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية ومكتب منظمة التحرير في واشنطن، بصفتها شريكاً كاملاً وملتزماً في عملية السلام، ووقف جميع الأعمال أحادية الجانب“.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن ”القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة دولة فلسطين، وأن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها“، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع عباس أن ”القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات، وفي ظل الصمت الأمريكي على هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي“.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف تأكيدها التزام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحل الدولتين، مضيفة أن ”مهمة وفدها هذا التحضير لزيارة الرئيس بايدن الذي يرغب في لقاء الرئيس محمود عباس، وبحث تعزيز الشراكة والعلاقات الفلسطينية الأمريكية، وإيجاد سبل وقف التصعيد في المنطقة والانتقال إلى الأفق السياسي“.

وأشارت إلى سعي ”الإدارة الأمريكية لخلق البيئة المناسبة؛ بهدف إعطاء أمل للفلسطينيين وشعوب المنطقة كافة“.

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام عبرية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت فصل مكتب الشؤون الفلسطينية عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، وذلك في خطوة تسبق الزيارة المرتقبة لبايدن إلى المنطقة.

وقال موقع ”واللا“ العبري إن ”القرار الأمريكي يأتي في إطار خطوة رمزية لفصل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عن العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين“، مشيراً إلى أن واشنطن لا تزال مهتمة بإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية.

وأوضح الموقع العبري أن الولايات المتحدة غيرت وبشكل رسمي اسم ”وحدة الشؤون الفلسطينية“ إلى ”مكتب الشؤون الفلسطينية“، وتحولت إلى مكتب مستقل عن السفارة، ينقل التقارير مباشرة إلى قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.