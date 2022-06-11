لبنانيون يحتجون على استقدام إسرائيل سفينة لاستخراج الغاز من حقل كاريش

احتجّ مئات الأشخاص وعدة نواب في تظاهرة، اليوم السبت، في الناقورة جنوب لبنان على استقدام إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين للغاز لاستخراج الغاز من حقل كاريش، الذي تعتبر بيروت أنه يقع ضمن منطقة متنازع عليها.

وجاءت التظاهرة قبل أيام من وصول الوسيط الأمريكي آموس هوكستين إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وحمل مئات الأشخاص أعلاما لبنانية وفلسطينية في مدينة الناقورة الحدودية، بحسب مراسل وكالة فرانس برس؛ احتجاجًا على اعتبار إسرائيل حقل كاريش ”من الأصول الاستراتيجية للدولة العبرية“، مثلما قال وزراء الدفاع والطاقة والخارجية الإسرائيليون، في بيان مشترك الأربعاء.

وقال النائب فراس حمدان وهو يقرأ بيانًا مشتركًا صدر عن 13 نائبًا مستقلًا انتخبوا في أيار/مايو: ”نحن، كممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأمة جمعاء، لا نقبل بأي شكل من الأشكال التفريط بثرواتنا البحرية المملوكة من كلّ المواطنين على حدّ سواء“.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتبرت أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل ”استفزازا“ و“عملا عدوانيا“، داعية الوسيط الأميركي للمجيء إلى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

ولبنان وإسرائيل في حالة حرب رسميا.

وتوقفت المفاوضات التي بدأت بين الطرفين العام 2020 بوساطة أمريكية في أيار/مايو من العام الماضي؛ جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومتراً مربعا، بناء على خريطة أرسلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية تشمل أجزاء من حقل ”كاريش“.

ويوم الجمعة، كشف موقع ”والا“ العبري عن سيناريوهات مختلفة وضعها الجيش الإسرائيلي للتعامل مع إمكانية رد حزب الله اللبناني، على خلفية البدء بالعمل في حقل الغاز ”كاريش“.

وذكر الموقع العبري أن الجيش الإسرائيلي يستعد للرد وهو في حالة تأهب في منطقة التنقيب، وتحديداً بعد خطاب أمين عام الحزب حسن نصر الله، الذي أكد خلاله أن حزب الله لن يستطيع الصمت على ما أسماه ”التجاوز“ في هذا الملف.

وقال مسؤولون أمنيون للموقع العبري: ”نحن نستعد للاستفزازات من قبل حزب الله اللبناني حول منصة حقل التنقيب كاريش“، مضيفين ”أنه تحقيقاً لهذه الغاية، خصص الجيش الإسرائيلي قوة لجمع المعلومات الاستخبارية المركزة حول ردود فعل الحزب“.