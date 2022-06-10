مطار دمشق يعلق رحلاته بعد قصف إسرائيلي طال مدرج الهبوط

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الجمعة، تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً إسرائيليا عند الفجر ألحق أضراراً بمدرج الهبوط، وفق ما قال مصدران في المطار لوكالة ”فرانس برس“.

وقالت الوزارة، في بيان على حسابها على تطبيق تلغرام، إنه تمّ ”تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة“ عبر المطار ”نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية وخروجها عن الخدمة“، دون ذكر الأسباب.

إلا أن موظفاً في المطار صرّح لـ“فرانس برس“ دون الكشف عن هويته ”تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا إلى تأجيل كافة الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل“.

وأوضح أنه ”تم تحويل بعض الرحلات إلى مطار حلب ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق“.

وأكد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن ”القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط“.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية قد أفادت فجراً، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه عند ”الساعة 04,20 (01,20 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق“، ما أدى إلى ”إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية“.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي طال مستودعات تابعة لحزب الله اللبناني وقوات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي.

وأفاد عن تصاعد ألسنة النيران من ثلاثة مواقع على الأقل، لافتاً إلى وقوع جرحى دون تحديد عددهم أو جنسياتهم.

وتشن إسرائيل باستمرار ضربات في سوريا تسبّبت إحداها في أيار/مايو بمقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

وتؤكد طهران تواجد عناصر من قواتها المسلحة في سوريا في مهام استشارية، ومنذ العام 2013، يقاتل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، بشكل علني في سوريا دعماً لقوات الحكومة السورية.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل.