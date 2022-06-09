إلغاء حفلة الفنان سعد لمجرد في بغداد بعد تظاهرة لفصيل شيعي (فيديو)

ألغت إدارة مدينة ”سندباد لاند“ السياحية، اليوم الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان سعد لمجرد، بعد تظاهرة نظمها فصيل ”ربع الله“.

وكان من المقرر أن يحيي لمجرد حفلًا غنائيًا هو الأول له في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

وتجمع المئات من المواطنين بتنظيم ودفع من فصيل ”ربع الله“ أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل، باعتباره ”منكراً“، في حين قال بعضهم إنه تزامن مع أجواء أربعينية الإمام علي.

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وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

وأدى المتجمعون هناك صلاة المغرب، في حين ألقى بعض رجال الدين الشيعة محاضرات تحض على ضرورة منع تلك الحفلات.

وقبل مجيئه إلى بغداد، انقسم العراقيون بين مؤيد لحفلة لمجرد ومعارض لها، بداعي اتهامه بجرائم اغتصاب عدة.

وقبل أسابيع، أطلقت ناشطات حملة واسعة على مواقع التواصل بعنوان #حفل _سعد المجرد_ مرفوض، في المقابل، أطلق محبّو لمجرّد في العراق هاشتاغ #سعد_لمجرد_تنور_بغداد.

وبعد التجمعات أمام بوّابة المدينة السياحية، ألغت الإدارة الحفل بشكل تام.

واضطرت المدينة السياحية سابقاً إلى إصدار تعهد بعدم إقامة الحفلات، بعد ضجة واسعة إثر الحفل الذي أحياه الفنان المصري محمد رمضان.

وبشكل متكرر تضغط فصائل مسلحة شيعية، ومتظاهرون من أنصارها، من أجل إلغاء الحفلات الفنية والغنائية؛ بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية.

ويوم أمس، قال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله ”أبو العسكري“، في بيان: إن ”التسافل في حفلات المجون والانحلال في بغداد وصل حداً لا يمكن أن يطيقه أي إنسان حر وشريف.. فيجب العمل على إنهاء هذه الظاهرة الشاذة في مجتمعنا الإسلامي“.

ومنذ ظهورها في الساحة العراقية عام 2020، تبنت مجموعة ”ربع الله“ عدة عمليات مثل إحراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، واقتحام الفنادق والملاهي الليلية، وتفجير عبوات ناسفة على محال الخمور.

ويعتقد على نطاق واسع في العراق أن حركة ”ربع الله“ هي أحد فروع ميليشيات كتائب حزب الله في البلاد.

ويمارس هذا الفصيل أعماله بدعم من فصائل أكبر مثل كتائب حزب الله، وكذلك النجباء، وعصائب أهل الحق، حيث تحول هذا الفصيل إلى واجهة لتنفيذ بعض الأعمال.

ورغم أن منظمات المجتمع المدني، أو النواب في البرلمان العراقي، يرون ضرورة فتح أبواب السياحة والأعمال الفنية، خاصة وأن وصول فنانين عرب إلى العراق يمثل تعزيزا لهذا القطاع، إلا أن أغلبهم غير قادرين على المجاهرة بهذا الرأي.

ويعتقد عراقيون أن إيران تسعى إلى بناء نموذجها في الحكم داخل العراق، فرغم سكوت أغلب المراجع الشيعية، بما فيها آية الله علي السيستاني، عن تلك النشاطات، فإن المجموعات المسلحة تدير ماكينة إعلامية تروّج وتضغط بهدف إبعاد الانفتاح العربي على العراق.

وتمكنت مدينة ”سندباد لاند“ خلال الأشهر الماضية من إحياء حفلة للفنان محمد رمضان، وإليسا، لكن الجدل رافق تلك الحفلات أيضاً، في حين تم إلغاء حفل كان مقررا للفنان عاصي الحلاني، وحسن شاكوش العام الماضي.

وتعتبر «سندباد لاند» من أكبر مدن الألعاب في العاصمة العراقية بغداد، كما أنها الأولى في إقامة الحفلات الغنائية التي أحياها فنانون عرب مشهورون.