أنقرة تأمل في الحصول على دعم حلفائها لشن هجوم في شمال سوريا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يهدد بشن هجوم جديد في شمال سوريا، الخميس، أنه يأمل في الحصول على دعم حلفاء أنقرة غداة تحذير من واشنطن، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.

وقال: ”سنستكمل بالتأكيد الأجزاء الناقصة من منطقتنا الأمنية على طول الحدود التركية في شمال سوريا“.

وأضاف الرئيس التركي الذي كان يضع قبعة عسكرية لحضور مناورات قرب إزمير (غرب)“ ”نأمل في ألا يعارض أي من حلفائنا الحقيقيين مخاوفنا المشروعة“.

وكانت الولايات المتحدة عبرت مجددا، الأربعاء، عبر مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، عن قلقها العميق إزاء تهديدات الرئيس التركي الموجهة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وهدد الرئيس التركي مرارا منذ نهاية أيار/مايو، بتنفيذ عملية عسكرية جديدة في منطقتين في شمال سوريا ضد مقاتلين أكراد يصنفهم على أنهم ”إرهابيون“، بينهم وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي في القتال ضد تنظيم داعش المتطرف.

وضاعفت واشنطن تحذيراتها من تنفيذ مثل هذا الهجوم الذي يهدد في رأيها بزعزعة استقرار المنطقة ويضعف الحرب على الجماعات المتطرفة.

وكان الرئيس التركي الذي سبق أن شن ثلاث هجمات في شمال سوريا منذ 2016، أعلن في نهاية أيار/مايو أنه لن ينتظر إذن الولايات المتحدة لإطلاق عملية جديدة.

وأثار الهجوم التركي يومها غضبا شديدا في الولايات المتحدة، حتى في أوساط حلفاء الرئيس الجمهوري؛ ما دفع بنائبه مايك بنس إلى زيارة تركيا، حيث أبرم اتفاقا مع أردوغان لوقف القتال.

وكانت الولايات المتحدة أعربت، في وقت سابق على لسان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن ”قلق بالغ“ إزاء إعلان أردوغان، أنّ بلاده ستشن قريبا عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا؛ لإنشاء ”منطقة آمنة“ بعمق 30 كيلومترا على طول حدودها مع جارتها الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: ”ندين أي تصعيد، ونؤيد الإبقاء على خطوط وقف إطلاق النار الراهنة“.

وأضاف أن ”أي هجوم جديد شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم داعش للخطر“.