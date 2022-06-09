ما أثر غياب قوى سياسية "وازنة" على مخرجات الحوار السوداني المباشر؟

قاطعت بعض المكونات السياسية والمدنية في السودان المحادثات المباشرة بين أطراف الأزمة والتي انطلقت أمس الأربعاء بالعاصمة الخرطوم، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من (الاتحاد الأفريقي، والإيقاد، ويونيتامس)، بهدف إيجاد حل للأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وغاب عن أولى جلسات المحادثات المباشرة، قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي-، وحزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين.

حوار ناقص

وقال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ”المجلس المركزي“ بشرى الصائم، إن ”الحوار يكون بين طرفين، وإن ما تم الآن هو حوار بين طرف واحد، بين العسكريين ومَن أيد الانقلاب“.

وأوضح الصائم لـ“إرم نيوز“، أن ”الحرية والتغيير قدمت رؤيتها لرئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس مشروطه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، والتحقيق في جرائم القتل ما بعد الانقلاب“، مبينا أنه تمت الاستجابه لبعض منها، مشيرا إلى رفع سقف المطالب بإعادة لجنة إزالة التمكين ومراجعة القرارات.

وقال الصائم، إنه من المفترض أن يتم أولا توحيد القوى المدنية قبل الحوار مع العسكريين، لكن ما يجري الآن، حوار ما بين العسكريين وجزء من القوى المدنية وهذا حوار ناقص“، وفق تعبيره.

وكانت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، أعلنت مقاطعتها لجلسة الحوار المباشر، بحجة عدم استجابة السلطات في ”تهيئة المناخ الملائم، ووقف العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين“.

واقترح التحالف ،الذي كان جزءًا من حكومة عبدالله حمدوك السابقة، تقسيم العملية السياسية إلى 3 مراحل، على أن يكون لكل مرحلة أطرافها ومهامها.

شروط الحوار

وأعلن حزب الأمة القومي، الثلاثاء، رفضه المشاركة في جلسات الحوار السوداني المباشر بين الأطراف المختلفة، في إطار العملية السياسية التي تسهلها ”الآلية الأممية الأفريقية“، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأكد الحزب ،في بيان صدر عنه، موقفه الثابت بدعم مساعي ”الحل السلمي لتجنيب البلاد الانزلاق في أتون التفكك والانهيار وذلك ما دامت تحققت شروط الحوار الجاد“.

ويتساءل القيادي بحزب الأمة القومي، “ أحد الأحزاب المقاطعة للحوار“ إمام الحلو، عن ما إذا كان ما حدث هو حوارا؟، وقال إنه اجتماع للجنة الفنية ولم يكن حوارا، وأوضح أن رؤية حزبهم واضحة بشأن الحوار المباشر، وأن تسبقه إجراءات كثيرة بينها تهيئة المناخ.

وقال الحلو لـ“إرم نيوز“، إن ”هنالك عناصر أساسية لم تشارك فيما حدث، وإن الذين شاركوا هم جزء من السلطة الانقلابية“، معتبرا أن ”الحوار أصبح وضعه صعبا، وأنه ليست هنالك جدية بشأنه من أجل تحقيق أهدافه المعلنة“ على حد قوله.

تأثير المقاطعة

وقطع القيادي بحزب المؤتمر الشعبي ”أحد الأحزاب المشاركة في الحوار“، عبد العال مكين، بتأثير مقاطعة بعض المكونات على الحوار الجاري، وبرر ذلك بأنهم سيكونون ”خارج دائرة الاصطفاف الوطني، وسيشكلون معارضة جديدة في حال مَضى الحوار إلى نهاياته“.

وشدد مكين في حديثه لـ“إرم نيوز“ على ضرورة إجراء اتصالات بالمكونات المقاطعة لانخراطهم في الحوار، مبينا أن رؤيتهم في الحزب ”أن تجتمع جميع المكونات لدعم التحول الديمقراطي واستقرار البلاد“، مشيرا إلى أن أسباب مقاطعتهم للحوار ”غير منطقية“.

أحزاب مؤثرة

ويؤكد المحلل السياسي، إسماعيل الحاج موسى، تأثيرات المقاطعين على عملية الحوار خاصة وأن من بينهم أحزابا مؤثرة وذات قيمة، مثل: حزب الأمة القومي.

وقال الحاج موسى لـ“إرم نيوز“ إنه ”في حال وصول الحوار إلى نهاياته والخروج بقرارات فإنها ستصطدم بعدم تنفيذها من قبل المقاطعين“، وشدد على ”ضرورة إنجاح عملية الحوار منذ بدايته بألا تكون هنالك أي مقاطعة له“.

رؤية الآلية

ووصفت الآلية الثلاثية التي تقود الحوار السوداني السوداني، المحادثات بغير المجدية في ظل غياب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، والحزب الشيوعي، ومجموعة حقوق المرأة، وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.

وقالت الآلية الثلاثية، في بيان ليل الأربعاء ”عقدت الآليّة الثلاثيّة للاتحاد الأفريقي وإيقاد ويونيتامس اجتماعا تقنيا لمناقشة التفاصيل التحضيرية، بما في ذلك الإجراءات وجدول الأعمال المحتمل، للمحادثات السودانية – السودانية المقبلة الهادفة إلى استعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية.

وأضاف البيان، حضر الاجتماع مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والجبهة الثورية السودانية وممثلون عن الجيش. جرَت مناقشات جادّة حول القواعد الإجرائية، وشكل المحادثات بشأن القضايا الموضوعيّة، وإنشاء هيئة وطنية من الشخصيات السودانية المرموقة للإشراف على المحادثات السياسية، والعمل عن كثب مع الآلية الثلاثية لتيسير العملية.

وزاد ”وقد تغيّبت بعض القوى السياسية الأساسيّة عن المشاركة في اجتماع اليوم، وعلى رأسها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة والحزب الشيوعي السوداني ومجموعة حقوق المرأة وتجمّع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة“.

ونوه إلى أن ”هذه القوى تمثل أصحاب مصلحة رئيسين في العملية السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي في السودان، لن تكون العملية مجدية دون مشاركتهم. سنستمرّ بالانخراط معهم لضمان مشاركتهم“.

وأكدت الآلية الثلاثية في بيانها، أنه ”نظرًا إلى اقتراب الكثير من المواعيد النهائية المهمة بسرعة وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي المستمر منذ انقلاب الـ25 من أكتوبر، لا بدّ من التوصّل إلى حلول على وجه السرعة“، مضيفة أنّ ”الدعامة الرئيسة لهذه المحادثات هي: ضمان ملكية السودانيين للحلول، وسبل المضي قدمًا ببلدهم“.

فرصة مواتية

من جانبه ذكر ممثل بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، عقب افتتاحية جلسات الحوار، أن عمل الآلية الثلاثية يقتصر على تسيير أعمال الحوار، وأكد أن ”الأجواء أصبحت مهيأة للبدء“.

وأشار بيرتس إلى ”غياب أطراف رئيسة ومؤثرة على العملية السياسية في البلاد“، وأضاف أن ”الفرصة لا تزال مواتية للمقاطعين للانضمام إلى الحوار“، وفق تعبيره.

أما ممثل الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، فقد أكد أن لاعبين أساسيين تغيبوا عن الحوار، معتبرا أن ”حل المشكلة السودانية لن يتم إلا بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي السوداني“.

دقلو: لا بديل عن الحوار

ودعا نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي ترأس الجانب العسكري في المحادثات، القوى السياسية الغائبة عن الحوار بتسهيل من الآلية الثلاثية، إلى المشاركة وتغليب المصلحة العليا للبلاد والانخراط في الحوار.

وقال دقلو في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن ”الحوار المباشر بين الأطراف السودانية يهدف للوصول إلى توافق وطني من أجل استكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية“.

وحيا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، القوى الوطنية التي شاركت في جلسة اليوم، مشددا على أنه ”لا بديل عن الحوار إلا الحوار من أجل تحقيق توافق وطني يمهد الطريق إلى بناء مستقبل أفضل لبلادنا“، بحسب تعبيره.