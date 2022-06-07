البرهان: الحوار فرصة تاريخية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان بوقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الحوار الذي سينطلق اليوم يعد فرصة تاريخية لإكمال المرحلة الانتقالية والوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف في كلمة له، إن المجلس سيقدم كامل الدعم والتسهيلات من أجل الحوار و ضمان إجراء الانتخابات، داعيا القوى السياسية بمختلف مكوناتها إلى المشاركة في الحوار الوطني المباشر وتجاوز خلافاتها.

وتنطلق اليوم الأربعاء، جلسات الحوار السوداني المباشر، بين الأطراف المختلفة، في إطار العملية السياسية التي تسهلها الآلية الأممية الأفريقية، لإنهاء أزمة البلاد، وسط مقاطعة عدد من القوى السياسية.

وقالت مصادر سودانية لـ ”إرم نيوز“، إن جلسة الحوار المباشر ستبدأ عند العاشرة من صباح الأربعاء بفندق سلام روتانا بالعاصمة الخرطوم، بمشاركة عدد من القوى السياسية، بينها تحالف قوى الحرية والتغيير – الوفاق الوطني، والمؤتمر الشعبي، ومجموعات تمثل الإدارة الأهلية وأخرى تمثل المجتمع المدني، والمرأة.

وأكدت المصادر مشاركة المكون العسكري، أيضاً عبر لجنة مفوضة منه، مشيرة إلى أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية فقط لاختيار أطراف الحوار وموضوعاته وكيفية النقاش حولها.

وتأتي جلسة الحوار المباشر في إطار عملية سياسية تسهلها الآلية الثلاثية ”الأممية الأفريقية“ لإنهاء أزمة البلاد المستمرة منذ 7 شهور، عقب إطاحة الجيش بحكومة عبد الله حمدوك المدنية وإعلانه حالة الطوارئ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتؤكد لجنة أطباء السودان المركزية سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل خلال الاحتجاجات المناهضة لقرارات قائد الجيش، آخرهم كان أمس الإثنين خلال مظاهرات بالخرطوم.

في وقت اعتبر سياسيون أن المشاركين في جلسة الحوار المباشر، الأربعاء، هم من المؤيدين لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما تغيب عنه كل القوى المناهضة للوضع القائم، وعلى رأسها لجان المقاومة، والحزب الشيوعي، وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.