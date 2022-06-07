"قسد": سننسق مع الجيش السوري لمواجهة تركيا

قالت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنها ستنسق مع قوات الحكومة السورية لـ“صد أي غزو تركي للشمال وحماية الأراضي السورية“.

وأضافت أن القرار جاء بعد اجتماع طارئ لكبار قادتها تناول تهديدات تركيا بشن هجوم جديد على أجزاء من شمال سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد.

وعقد المجلس العسكري لقوات سوريا الديمقراطية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة التطورات الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا إثر التهديدات التركية بـ“غزو محتمل“ يستهدف المنطقة، وفقاً للموقع الإلكتروني لقوات سوريا الديمقراطية.

واستعرض الاجتماع تفاصيل العمليات العسكرية التركية خلال الفترة الماضية في مناطق تل تمر، زركان، منبج، والشهباء.

ووفقاً لبيان صدر عن الاجتماع، فإنه ”تمّ التأكيد على أن أي عدوان سيعيد بالسوريين إلى المربع الأول من الأزمة السورية، وأن مشاريع الاحتلال بما فيها التهديدات الأخيرة ليست سوى مقدمة لتقسيم سوريا“.

وأضاف البيان: ”قوات سوريا الديمقراطية تضع في أولوياتها خفض التصعيد والالتزام بالاتفاقيات، مشدداً في الوقت ذاته على استعداد القوات لحماية المنطقة وسكانها من أي هجمات محتملة، مؤكداً على رفع الجاهزية واتمام الاستعدادات لمجابهة العدوان بحرب طويلة الأمد“.