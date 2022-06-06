الداعية محمد نوح: ظهوري بجانب حاخام بالإمارات ليس سرا يخشى

هاجم الداعية والوزير الأردني الأسبق محمد نوح القضاة، منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ظهوره في مسجد بالإمارات تواجد فيه حاخام إسرائيلي، متهما إياهم بـ“تزييف الحقائق“.

وقال القضاة في البيان الذي نشره على صفحته على موقع ”فيسبوك“، إنه ”حضر يوم زايد للعمل الإنساني الذي أقيم في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي قبل أكثر من شهرين، وإن الأمر ليس سرا يخشى فقد حدث على مرأى ومسمع من العالم“.

وأضاف القضاة أن ”مجموعة من علماء الشرع الشريف تحدثوا خلال هذا اليوم، كما تحدث به مجموعة من رجال الدين من غير المسلمين على اختلاف طوائفهم حول التسامح والتعايش وحقوق الإنسان ونصرة المظلوم وحرمة النفس البشرية وحقن الدماء وحرمة المقدسات إلى غير ذلك من المعاني السامية التي يتفق عليها أتباع الديانات جميعا“.

وقال القضاة في البيان: ”في هذا الوقت.. يخرج علينا من يُزايد و يُزيف الحقائق و يفسر الأحداث وفق سوء نواياه وضآلة فكره الذي لا يستند إلى معرفة شرعية ولا حكمة دنيوية“.

وأكد أنه ”لم يكن في بيت الله ما يخالف عقائدنا أو قيمنا أو ثوابتنا أو يُفرّق صفنا أو يُسيء لأهلنا المرابطين الصامدين“.

واعتبر أنه ”من المعيب أن يُوظّف بعض صغار النفوس هذه الصورة للطعن أو اللمز أو تحريف الحقائق بأكاذيب وأوهام لا وجود لها إلا في أحلامهم الضئيلة ونفوسهم العاجزة“، بحسب تعبيره.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، صورا للداعية القضاة خلال وجوده في مسجد الشيخ زايد في دولة الإمارات برفقة عدد من رجال الدين، الأمر الذي عرضه لانتقادات بسبب وجود حاخام إسرائيلي في المسجد.

وقالت مغردة على تويتر: ”يا محمد نوح نصيحة من اختك بالله اعتزل الشهرة جد اعتزلها لا تشوه اسمك أكثر من هيك والدك رحمة الله عليه له تاريخ مشرف جدا لا تشوهه، لو والدك الشيخ نوح مازال حي هل تتوقع أن يقبل عليك بهذه الجلسة مع حاخام يهودي يعلمك بها التسامح والسلام الذي هو اصل ديننا الإسلامي ؟؟؟؟“.

في المقابل، تساءل ناشط آخر، قائلا: ”ما هو المانع الشرعي مما فعله محمد نوح القضاة، بعيدا عن دغدغة عواطف العوام“.